Corona-Fälle: Arbeiter sollten überregional verteilt werden

Zur steigenden Zahl der Corona-Infektionen im Landkreis Dachau hat eine Reisegruppe aus einem Risikogebiet beigetragen. Nun sind weitere Details bekannt.

Dachau–Die Gruppe von 43 Personen kam aus einem südost-europäischen Land zum Zweck der Arbeitsaufnahme nach Deutschland, wie Wolfgang Reichelt, Pressesprecher des Landratsamtes, auf Nachfrage mitteilte. „Die Einreise wurde von einer nicht im Landkreis Dachau ansässigen Firma organisiert.“ Entsprechend der Einreisequarantäneverordnung seien bei den Personen Corona-Tests angeordnet worden. Bei sechs Personen waren die Tests positiv, bei den übrigen 37 Personen negativ, sie wurden vom Dachauer Gesundheitsamt aber alle als Kontaktpersonen der Kategorie 1 eingestuft. Sowohl die Indexpatienten als auch alle Kontaktpersonen wurden in ihrer privaten Unterkunft, einem Hotel in Dachau, getrennt voneinander unter häusliche Quarantäne gestellt. Am Montag wurde eine erneute Reihentestung vorgenommen.

Die Themen Arbeitskräfte aus dem Ausland, massive Ungleichbehandlung ausländischer Arbeitskräfte, Billiglohn und menschenunwürdige Arbeits- und Lebensbedingungen sind seit dem Skandal bei Tönnies in den Schlagzeilen. Einige Anrufe und Zuschriften von Lesern zeigen, dass hier großer Aufklärungsbedarf steht. Im Fall der Busreisegruppe in Dachau kann das Landratsamt aber diesbezüglich keine Angaben machen: „Zu den Arbeitskonditionen und Arbeits-/Lebensbedingungen liegen uns keine konkreten Informationen vor“, so Reichelt. Der Personalvermittler sei jedoch in der aktuellen Situation äußerst bemüht und engagiert, „nach unserer Einschätzung und Erfahrung deutlich über das rechtlich zwingende Maß“. Den Namen und den Sitz der Firma gibt das Landratsamt aus Datenschutzgründen nicht heraus, auch das Herkunftsland teilt das Landratsamt nicht mit. Nur so viel: Die Gruppe stamme aus einem südost-europäischen Land, „das vom RKI als Risikogebiet ausgewiesen ist“. Ob es sich um Männer oder Frauen handelt, und wie alt die Personen sind, kann das Landratsamt nicht sagen. „Diese Informationen liegen mir nicht vor“, so Reichelt. Welcher Arbeit die Personen nachgehen sollen, konnte das Landratsamt ebenfalls nicht berichten. „Sie sollen als Werkstudenten überregional, wohl deutschlandweit tätig werden“, erklärte Reichelt auf Nachfrage. Warum die Firma, die die Arbeitskräfte verteilt, sich als erstes Ziel in Deutschland Dachau ausgesucht hat, konnte Reichelt nicht beantworten. Dies sei möglicherweise Zufall gewesen.