Überwältigende Hilfsbereitschaft

Eine warme Jacke, ein Spielzeug oder einfach nur Zeit: Es sind bescheidene Wünsche, die viele Bedürftige haben. 580 davon werden jetzt erfüllt: Dank eines Wunschbaumes gibt es ein Weihnachtsmärchen in der Stadt.

Dachau – Päckchen Nummer 441 ist schon fertig. Hübsch eingepackt in Sternenpapier ist das Geschenk, mit dem sich für eine 88-jährige Seniorin ein großer Wunsch erfüllt: Die Frau, die in einem Seniorenheim im Kreis Dachau lebt, möchte so gerne ein Weihnachtsbild. „Damit bei mir ein bisschen Weihnachtsstimmung aufkommt“, hat sie in ihren Christkindlbrief geschrieben.

Es war einer von 580 Briefen, die dieses Jahr auf dem Wunschbaum vor der Candisserie in der Münchner Straße hingen. Seit sechs Jahren organisiert Betreiberin Isabel Seeber die Aktion. Die 50-Jährige arbeitet mit Einrichtungen wie der Caritas, Schulen, Seniorenheimen, dem Franziskuswerk, dem Landratsamt und weiteren Institutionen zusammen. „Ziel ist es, armen, behinderten oder einsamen Menschen Weihnachtswünsche zu erfüllen“, sagt Seeber. Jedes Jahr hängt sie deren Wunschzettel vor ihrem Laden auf. Spender können dann den Bedürftigen mit kleinen Geschenken eine Freude bereiten.

Noch nie zuvor hatte Seeber so viele Briefe wie heuer. „Ich hatte schon Angst, dass einige übrig bleiben“, erzählt sie. Doch stattdessen passierte ein kleines Weihnachtsmärchen: „Schon nach vier Tagen war alles weg“, so Seeber. Eine Passantin hatte die Aktion in den sozialen Medien verbreitet, plötzlich wurde der Dachauer Wunschbaum überregional bekannt. Mehrere Fernseh- und Radiosender fragten bei Seeber an, um darüber zu berichten, von überall her kamen die Menschen, um zu helfen. „So eine Spendenbereitschaft ist natürlich toll“, sagt Seeber. „Schade ist nur, dass für viele Dachauer, die sich noch engagieren möchten, gar nichts mehr übrig geblieben ist.“

Gerne würde sie weitere Wunschzettel an den Baum hängen. „Aber das ist auch eine logistische Herausforderung“, sagt sie. „Das ist fast nicht zu schaffen.“ Seeber kümmert sich nicht nur um die Briefe, sondern nimmt auch alle Geschenke entgegen und verteilt sie an die sozialen Einrichtungen. Es ist viel Arbeit – aber Isabel Seeber macht es gerne: „Man weiß gar nicht, wie viel Armut es auch bei uns gibt“, sagt sie. Als sie zum ersten Mal den Wunschbaum organisiert hat, war sie fassungslos: „Ich war so geschockt, dass ich erst einmal krank geworden bin.“

Was sie damals aber auch erlebte: Es gibt Hoffnung, dass sich Schicksale wenden können. Zu den ersten Beschenkten gehörte eine afghanische Familie. Der Vater war gestorben, die Mutter musste alleine die vier Kinder durchbringen. Der Kontakt zu der Familie ist bis heute nicht abgebrochen. „Es ist eine enge Freundschaft entstanden“, erzählt Seeber. Sie weiß, dass es der Familie jetzt gut geht: „Die Mutter hat eine Ausbildung zur Kinderpflegerin geschafft, sie kommen gut zurecht.“

Bei anderen ist die Not noch immer groß. Seeber hat zum Beispiel Briefe bekommen von Kindern, die sich kein Spielzeug sondern nur eine warme Jacke vom Christkindl wünschen, oder von Senioren, die nichts als ein Duschgel wollen. „Das berührt einen natürlich besonders“, sagt sie.

Manchmal stehen auch nicht-materielle Anliegen auf den Zetteln. So ist der sehnlichste Weihnachtswunsch einiger Senioren ganz bescheiden: Sie wollen nicht mehr so einsam sein. Wenn jemand sich die Zeit nimmt, mit ihnen einen Spaziergang zu machen, einen Kaffee zu trinken oder eine Geschichte vorzulesen, dann sind sie glücklich.

Am liebsten würde Isabel Seeber diesen Menschen nicht nur an Weihnachten, sondern das ganze Jahr über helfen: „Vielleicht könnte man zum Beispiel Patenschaften vermitteln.“

In den nächsten Tagen wird sich das bunte Geschenkelager von Isabel Seeber immer weiter füllen. Pünktlich zum Fest werden die Geschenke dann verteilt. Auch die 88-jährige Dame aus dem Seniorenheim bekommt ihr hübsch eingepacktes Bild – damit Weihnachtsstimmung aufkommt.

Weitere Wunschbäume

Auch in anderen Gemeinden im Landkreis gibt es Wunschbäume. Im Rathausfoyer in Hebertshausen steht ab Montag, 3. Dezember, ein Christbaum mit Wunschzetteln von Hebertshauser Kindern aus bedürftigen Familien. Der Wert der Wünsche beträgt rund 30 Euro, die Geschenke können im Rathaus-Vorzimmer (1. Stock, Zimmer 1.2) abgegeben werden. Einen Christbaum mit über 50 Wünschen im Wert von rund 25 Euro findet man ab sofort außerdem im Indersdorfer Rathaus. Dort sollen die Geschenke bis Freitag, 14. Dezember, im Bürgerbüro abgeliefert werden.