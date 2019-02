Demut vor dem Rekordhaushalt

Der Kreistag hat mit überwältigender Mehrheit ein Rekordbudget für die Jahre 2018 bis 2022 verabschiedet. Das Volumen liegt bei über 200 Millionen Euro.

Landkreis – Landrat Stefan Löwl (CSU) ist ein Macher. Er und seine fleißigen Mitarbeiter in den Fachressorts des Landratsamtes packen Projekte machtvoll an. Der öffentliche Nahverkehr liegt Löwl persönlich am Herzen, den Bau der beiden geplanten Gymnasien in Karlsfeld und Bergkirchen erachtet er angesichts steigender Einwohner- und somit Schülerzahlen als unumgänglich. Seit er 2014 ins Amt kam, legt Dachaus oberster Kommunalbeamter bei seinem Tun eine Geschwindigkeit an den Tag, die vor allem ältere Kreistagsmitglieder wie beispielsweise Michael Reindl (FW Land) oder Edgar Forster (FW Dachau) irritiert. Und sehr kritisch macht, weil die angepackten Projekte oftmals einen Haufen Geld kosten. Doch in der Haushaltssitzung am Freitag dürften sich alle Widersacher Löwls die Augen gerieben haben. Denn sie lernten eine neue Seite an ihm kennen. Der Macher gab sich angesichts des Rekordhaushalts in Höhe von 200 350 400 Millionen Euro: demütig.

„Bei neuen Dingen müssen wir uns kritischer hinterfragen, ob wir zuständig sind und ob wir uns dies auch noch leisten können“, so der Landrat. Diese Sätze sagte Löwl angesichts der Rekordzahlen, die der stellvertretende Landkreiskämmerer Michael Mair im Plenum noch einmal vorstellte. Die Eckpunkte dabei sind: Verwaltungshaushalt gut 162 Millionen Euro, Vermögenshaushalt über 38 Millionen Euro, Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen fast 12 Millionen Euro, zu erwartender Schuldenstand nach diesem Jahr gut 29,4 Millionen Euro, zu erwartende Fremdkapitalquote für die Jahre 2019 bis 2022 rund 30 Prozent. Zu beachten ist, dass vom Gesamthaushalt gut 40 Millionen Euro als Umlage direkt an den Bezirk weiterfließen.

Größter Ausgabenposten ist die soziale Sicherung, die 47 Millionen Euro verschlingt. Viel Geld kostet etwa auch der öffentliche Personennahverkehr. Hier muss der Kreis im Finanzplanungszeitraum voraussichtlich 6 Millionen Euro zuschießen statt aktuell etwa 3 Millionen Euro. Die Gründe hierfür: die Leistungsverbesserungen beim Nahverkehr und die MVV-Tarifreform.

Ebenfalls satt ist das Investitionsvolumen mit 34,6 Millionen Euro in diesem Jahr und mit 110 Millionen Euro bis 2022. Dazu kommen die noch nicht näher feststehenden Kosten für den Neubau des Landratsamtes, des fünften Gymnasiums in Bergkirchen sowie für Schulerweiterungen. „Dies bedeutet, dass unsere Verschuldung in den kommenden Jahren deutlich ansteigen wird“, so Löwl.

Nach diesem Feuerwerk an Rekordzahlen lag es an den Sprechern der einzelnen Fraktionen, diese „Kracher“ zu kommentieren. So will es die Tradition bei der finalen Haushaltsdebatte, bei der der Kreistag am Freitag das Zahlenwerk verabschiedete. Wolfgang Offenbeck (CSU) und Michael Reindl legten dabei der Landkreisverwaltung ans Herz, die Landkreisgemeinden zu schonen. Verständlich, wenn man bedenkt, dass die Kommunen zusammen eine Nettokreisumlage in Höhe von 49,8 Millionen Euro stemmen müssen. Harald Dirlenbach (SPD) präzisierte die allgemein gehaltene Forderung des Landrats nach dem „kritischen Hinterfragen“ von Aufgaben mit einem konkreten Beispiel und nannte den Mint-Campus Dachau. Das Schülerforschungszentrum sei ein „hervorragendes Projekt“, aus dem die freie Wirtschaft Vorteile ziehen könne, es aber nicht annehme. „Daher sollten wir überlegen, das Projekt einzustampfen“, so Dirlenbach.

Am Ende segneten alle Kreisräte den Haushalt ab – außer Edgar Forster und Robert Gasteiger von den FW Dachau. Wie dem Vortrag Forsters zu entnehmen war, ist die Fraktion vor allem deshalb pikiert, weil das Landratsamt FW-Anträge und -Anfragen angeblich auf die lange Bank schiebe. Zur Erinnerung: Alleine im Jahr 2017 reichten die FW Dachau 18 Anträge ein. Auch das ist eine Rekordzahl.