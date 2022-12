Rekordzuwachs für Feuerwehr – dank Wette

Gewinner der „Wette 22“: Kommandant Thomas Hüller. © Weimer & Paulus

82 Frauen und Männer, Mädchen und Jungs haben sich in diesem Jahr bei der Feuerwehr Dachau gemeldet und wollen aktiv mitarbeiten: Dieser Rekordzuwachs ist der Mitgliedergewinnungskampagne zu verdanken, bestehend aus Wette und Gegenwette zwischen Oberbürgermeister und Feuerwehr-Chefs.

Dachau – „Außergewöhnlich“, „sagenhaft“, „unglaublich“: Auch die „Wette 44“ ist gewonnen! „Unglaubliche 54 neue Mitglieder konnten wir im Jahr 2022 für den aktiven Dienst und für unsere Jugendfeuerwehr gewinnen“, verkündete zweiter Kommandant Gerd Lobmeier am Samstagabend unter großem Applaus auf der diesjährigen Weihnachtsfeier der Feuerwehr Dachau das offizielle Endergebnis.

Gewinner der „Wette 44“: OB Florian Hartmann. © Weimer & Paulus

„Einen solchen Zuwachs und damit eine solche Verstärkung für unsere Mannschaft hat es in so kurzer Zeit in der Geschichte der Feuerwehr Dachau oder überhaupt in der Geschichte irgendeiner vergleichbaren Feuerwehr meines Wissens noch nicht gegeben!“ Unter diesen 54 neuen Kameraden seien allein 38 Erwachsene, die mit ihrer Ausbildung bereits begonnen oder diese teilweise auch schon beendet haben und Einsätze mitfahren. Umgesetzt wurde die Mitgliedergewinnungskampagne von der Feuerwehr und der Dachauer Agentur Weimer und Paulus.

Zunächst war es die „Wette 22“, die Oberbürgermeister Florian Hartmann verloren hatte: Die Freiwillige Feuerwehr hatte binnen kürzester Zeit 22 neue Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner für den aktiven Dienst gewinnen können (wir berichteten). Der OB rief zur Gegenwette, der „Wette 44“, auf. Dank der insgesamt über 44 neuen Aktiven bis zum Jahresende muss nun nicht nur der Oberbürgermeister seinen Wetteinsatz aus der „Wette 22“ einlösen – drei offizielle Termine in Feuerwehroutfit – sondern auch die Feuerwehr: ein Ramadama in der Stadt.

Die Feuerwehr versäumte es nicht, sich im Rahmen der Weihnachtsfeier bei Oberbürgermeister Hartmann, dem Stadtrat und der Verwaltung zu bedanken. „Herzlichen Dank, dass Sie uns die Mittel zur Verfügung gestellt haben, damit wir diese wirklich coole und zielführende Kampagne auf die Beine stellen konnten“, erklärte Lobmeier. „Ich denke, man sieht, dass es sich gelohnt hat.“

Ein Fazit, dem sich auch OB Hartmann gerne anschloss: „Eine wirklich außergewöhnliche Aktion, die ihresgleichen sucht und zu der man der Feuerwehr Dachau nur Respekt und Anerkennung zollen kann!“ Noch nie habe er eine Wette „so gerne verloren“ wie die „Wette 22“ im Frühjahr, gestand der Rathauschef. Sicher gehe es der Feuerwehr mit der „Wette 44“ nun genauso.

Und auch wenn die Kampagne nun offiziell beendet ist – die Suche nach neuen Aktiven geht selbstverständlich weiter. „Natürlich suchen wir im kommenden Jahr auch abseits der ,Wette 44’ neue Feuerwehrfrauen und -männer“, betonte Lobmeier. Wer Interesse hat, kann sich daher einfach per Whatsapp an oder telefonisch unter 0 15 73/4 46 43 44 an die Feuerwehr wenden.

Florian Reiter, Vorsitzender der Freiwilligen Feuerwehr Dachau, richtete am Ende der Weihnachtsfeier noch einen Dank direkt an die Stadtbevölkerung: „Ein riesiges Dankeschön an alle Dachauerinnen und Dachauer – Ihr seid der Wahnsinn. Die Unterstützung unserer Kampagne war einfach genial!“

dn