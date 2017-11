Opa muss für über drei Jahre in den Knast

Ein Rentner (57) aus Dachau, der seinen minderjährigen Enkelsohn vielfach sexuell missbraucht hat, muss für drei Jahre und acht Monate ins Gefängnis. So lautet das Urteil des Landgerichts München II.

Dachau – Der Mann hatte sich zwischen April 2012 und November 2013 regelmäßig an seinem damals zwölf bis 14 Jahre alten Enkel vergriffen. Der Bub hatte regelmäßig die Wochenenden und auch die Weihnachtsferien beim Großvater verbracht.

„Der Opa tauchte als Helfer in der Not auf“, sagte die Vorsitzende Richterin Regina Holstein. Die Mutter hatte Schwierigkeiten mit dem Buben gehabt und habe gedacht, dass er beim Opa (väterlicherseits) gut aufgehoben sei. Aber da habe sie sich getäuscht. „Der Opa hat den Enkel nicht verwöhnt, sondern verführt.“ Er gab ihm Alkohol und Zigaretten, führte ihm Pornofilme vor und verging sich schließlich an ihm. Er habe seinen Enkel zum Objekt seine Begierde gemacht, sagte die Richterin. „Das ist das, was ein Großvater nicht darf.“

Das Gericht hielt ihm zugute, dass er ein Geständnis abgelegt hat, eine Entschädigung von 4000 Euro bezahlte und dem Enkel einen Auftritt vor Gericht ersparte – davor hatte der mittlerweile junge Mann große Angst. Negativ schlug allerdings zu Buche, dass der Bub bis heute belastet ist, dass der Angeklagte jahrelang etwas gegen sein „Problem mit kleinen Jungs“ hätte tun können, und dass er wegen anderer Delikte, vor allem Betrügereien, vorbestraft ist.

Laut Urteil handelte es sich bei den Taten um 49 Fälle des sexuellen Missbrauchs von Kindern und Schutzbefohlenen, zehn Fälle sexuellen Missbrauchs von Schutzbefohlenen und einen Fall von schwerem sexuellen Missbrauch von Kindern und Schutzbefohlenen. In das Urteil einbezogen wurde ein Strafbefehl des Amtsgerichts Dachau, den der Angeklagte wegen des Besitzes kinderpornografischer Dateien erhalten hatte. Dementsprechend wird auch sein Computer eingezogen.