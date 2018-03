Rentner vergisst seinen Hund in der Wohnung

Ein 85-jähriger Rentner aus Dachau, der seit einigen Tagen im Krankenhaus liegt, hatte vor seiner Einweisung in die Klinik etwas Entscheidendes vergessen: seinen Hund!

Dachau – Wie sich der Patient am vergangenen Montag schlagartig erinnerte, war sein Schäferhundmischling Rex alleine und ohne Futter in der Wohnung. Der Rentner verständigte darauf sofort die Polizei, die in die Wohnung fuhr und den Vierbeiner aus seinem Gefängnis befreite. Außerdem gaben die Beamten Rex sofort Wasser und Futter. Laut Günther Findl von der Dachauer Polizei ging es Rex den „Umständen entsprechend gut: Er hatte zwar schon Hunger und Durst, aber er war noch nicht dehydriert“. Auch Rex’ Verhalten sei „solide“ gewesen.

Schäferhund Rex lebt mittlerweile im Dachauer Tierheim, wo er laut Findl liebevoll umsorgt wird. Ob und wenn ja wann Rex und sein Herrchen wieder zueinander finden werden, steht allerdings noch nicht fest.