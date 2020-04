Pizza fürs Klinik-Personal

Nicht nur mit warmen Worten wollten Karin und Christof Wieckhorst vom Restaurant Luja dem Personal des Helios Amper-Klinikums Danke sagen. Daher spendierten sie Pizza für alle im Krankenhaus.

Dachau –Seit Beginn der Corona-Pandemie stehen die Angestellten in Krankenhäusern wesentlich mehr im Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit als zuvor. Die Inhaber des Restaurants „Luja“ in Dachau haben sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen, um dem Personal der Helios Amper-Klinik mehr als nur dankbaren Beifall zukommen zu lassen. „Wir wollten schon lange mal etwas Nettes tun, hatten aber bisher nie die Zeit dazu“, erzählt Christof Wieckhorst, Inhaber des „Luja“. Weil sie das Restaurant am 16. März aufgrund der Schutzmaßnahmen vorrübergehend schließen mussten, beschlossen Christof Wieckhorst, seine Frau Karin und der Auszubildende Lennard Spanfellner, dem Klinikpersonal jeweils eine Pizza zu spendieren.

Schnell stellte sich jedoch heraus, dass in dem Krankenhaus mit rund 1000 Angestellten weit mehr Menschen arbeiten, als das Ehepaar zunächst vermutet hatte. Damit die Fachkräfte der verschiedenen Stationen und Schichten alle berücksichtigt werden konnten, arbeiteten die Restaurantbesitzer mit der Organisationsleitung der Klinik einen Plan aus: An sechs verschiedenen Tagen gab es jeweils fünf Fahrten zu Früh- und Spätschicht. Pro Fahrt nahmen die Wohltäter acht Pizzen, vier Salate und zwölf von der Spaten-Löwenbräu- Gruppe gespendete Getränke mit.

Christof Wieckhorst findet, dass sich dieser organisatorische Aufwand angesichts der sehr positiven Resonanz mehr als lohnt: „Man wird schnell entschädigt. Noch während wir die zweite Fuhre einladen, kommen meist schon Dankes-Anrufe oder -Nachrichten für die erste Ladung aufs Handy“, berichtet er.

Die Klinik-Mitarbeiter bedankten sich auch auf ihrer Facebook-Seite mit Gruppenbildern und netten Worten. „Wir alle kennen doch das eher gesunde Krankenhaus- Essen. So eine leckere Käsepizza ist da doch letztendlich das Beste, was man den Angestellten als Dankeschön geben kann“, scherzt Wieckhorst. dn