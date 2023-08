e-Revolt aus Dachau will die E-Revolution

Besuch bei Hoffnungsträgern: e-Revolt-Manager Sebastian Hunold, Oberbürgermeister Florian Hartmann, Wirtschaftsreferent Andreas Gahr, e-Revolt-Manager Ralf Schollenberger, Wirtschaftsförderer Alexander Broschell und Fabian Wilhelm vom „Gründwerk“ (v.l.). Foto: stadt © Stadt Dachau

Das Start-up e-Revolt ist ausgewählt worden, um Deutschland auf dem „Digital Innovation Alliance Mega Summit“ in Indien zu vertreten.

Dachau – Erfolgsmeldung aus dem von Stadt und Landkreis Dachau finanziell geförderten Gründerzentrum „Gründwerk“: Das Start-up e-Revolt ist vom Bundeswirtschaftsministerium ausgewählt worden, um Deutschland im Bereich Kreislaufwirtschaft auf dem „Digital Innovation Alliance Mega Summit“ im Rahmen des G20-Gipfels vom 17. bis 19. August im indischen Bangalore zu vertreten.

Dachauer Unternehmen stellt sich einer Weltöffentlichkeit vor

Auf dieser Veranstaltung werden dann auch die Ideen des Dachauer Unternehmens einer Weltöffentlichkeit vorgestellt.

Das Start-up e-Revolt ist im April 2023 eröffneten Dachauer Gründerzentrum „Gründwerk“ am Wettersteinring zuhause. Es bietet laut Eigenwerbung Lösungen zur Umrüstung von Verbrennerfahrzeugen auf Elektroantriebe an. Fahrzeuge könnten dadurch länger Verwendung finden und damit Ressourcen geschont werden.

Die Lokalpolitik gibt sich bei dem vielversprechenden Unternehmen bereits die Klinke in die Hand. „Bei einem Besuch im Gründwerk informierten sich Oberbürgermeister Florian Hartmann, Wirtschaftsreferent Andreas Gahr und Alexander Broschell, Leiter der Abteilung Wirtschaftsförderung, bei den e-Revolt-Managern Ralf Schollenberger und Sebastian Hunold sowie Gründwerk-Leiter Fabian Wilhelm über das Projekt und wünschten dem Unternehmen beim G20-Gipfel sowie insgesamt jeden erdenklichen Erfolg“, heißt es etwa in einer Pressemitteilung dazu.

Autos schnell und einfach in der örtlichen Kfz-Werkstatt umrüstbar

Auch Landrat Stefan Löwl machte sich mit seinem Wirtschaftsreferenten Johann Liebl bereits ein Bild von der innovativen Firma. „Es ist eindrucksvoll, was das Team um e-Revolt in den zwei Jahren seit der Gründung bereits umgesetzt hat. Fundierte Daten aus der Automobil- und aus der Versicherungsbranche belegen, dass hier ein zukunftsweisender Ansatz entwickelt wird“, so Löwl bei einer Probefahrt mit dem Prototypen des Unternehmens: einem VW Golf, der im Jahr 2018 mit Schaltgetriebe gebaut und dank des von e-Revolt entwickelten Bausatzes zu einem E-Auto umgerüstet wurde. Der Schlüssel dabei: der standardisierte Bausatz, der laut e-Revolt künftig „einen Großteil der gängigen Autos schnell und einfach in der örtlichen Kfz-Werkstatt“ umrüstbar macht.

e-Revolt-Chef Hunold freute sich über das positive Feedback und das Lob. „Ohne diese Unterstützung wäre unser Projekt in so kurzer Zeit kaum möglich gewesen. Wir haben eine spannende Zukunft vor uns und freuen uns auf eine weiterhin enge Zusammenarbeit!“

