Richard Wurm stellt seine Werke im Wasserturm aus

Kunstausstellung in Dachau

Richard Wurm präsentiert seine Kunstwerke im Wasserturm Dachau. Noch bis zum 20.Juni können Interessierte die Ausstellung besuchen.

Dachau – Von der alten, verputzten Wand abblätternde Farbe, Litfaßsäulen, von denen zehn Schichten Plakate abgehen, rostige Flächen, bei denen der Lack abplatzt – daran erinnert Richard Wurms Kunst. Zumindest bei genauem Hinsehen. Von weiter weg können die riesigen Bilder auch Landschaften sein, wie eine Wiese mit pinkfarbenen Blumen oder Berge im Sonnenuntergang, je nachdem, ob sich ein Horizont andeutet oder nicht.

Ausstellung nach eineinhalb-jähriger Pause

Der gebürtige Dachauer stellt noch bis 20. Juni im Wasserturm aus. Es ist die erste Ausstellung nach einer eineinhalb-jährigen Pause im Turm mit dem engem Treppenaufgang. Die jüngsten Lockerungen ließen es zu. Die erste Ausstellung im Wasserturm seit Pandemie-Beginn. Dennoch geht es streng zu: höchstens sechs Besucher im Turm, Kontaktdatenabfrage vor dem Eingang, Maskenpflicht. Familienmitglieder werden Formularverteiler, Vereinsmitglieder Wegeführer – und der Künstler selbst agierte am Eröffnungstag als Türsteher im ersten Ausstellungsstockwerk. Eine normale Vernissage mit 50 Leuten, Sekt, Häppchen und langen Gesprächen – wie im Wasserturm üblich – war nicht möglich. Dennoch ist man im Verein überglücklich, dass es wieder vorwärts geht.

Richard Wurm trägt auf die großen Leinwände viele Schichten Acryl- und Dispersionsfarben auf, um sie dann mit einem Hochdruckwasserstrahler wieder zu bearbeiten; so trägt er einige Schichten wieder ab. „Früher habe ich dies mit der Schleifmaschine gemacht, doch der gesundheitsschädliche Staub war auf Dauer nicht gut“, verrät er. Das Ergebnis am Ende ist jedes Mal eine Überraschung. Doch darum gehe es ihm gar nicht so. „Diese Arbeitsweise ist ein emotionaler Akt. So steht der Akt des Malens und nicht die Bildidee im Vordergrund“, erzählt Wurm. Seinen Werken gibt er am Ende als Titel mathematische Formen und Gleichungen wie e=s/E. Wohl ein Überbleibsel seiner langen Jahre als Bauingenieur.

Erst seit 2012 widmet er sich als Vollzeitkünstler ganz seiner kreativen Arbeit. Inspiration holt er aus ebenjenen urbanen Szenen wie heruntergekommenen Mauerwerken. „Ich interessiere mich für die Visualisierung der Vergänglichkeit“, sagt er. In diese kann der Betrachter schließlich Schicht für Schicht durch die Arbeitsspuren eintauchen. MIRIAM KOHR

Öffnungszeiten der Ausstellung

von Richard Wurm im Wasserturm ist noch bis 20. Juni geöffnet. Öffnungszeiten: Freitag 18 bis 20 Uhr, Samstag und Sonntag jeweils von 15 bis 17 Uhr.

Miriam Kohr