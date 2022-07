Robert Gasteiger wechselt die Lager

Von: Stefanie Zipfer

Er ist auch Buchautor: Robert Gasteiger (links), hier mit Hans Kornprobst, wechselt das politische Lager. © kn

Der Dachauer Kreis- und Stadtrat Robert Gasteiger verlässt die Freien Wähler Dachau - sowohl im Stadtrat als auch im Kreistag.

Dachau - Für die Freien Wähler Dachau, deren bekanntester Kopf neben Gasteiger der frühere Stadtrat Edgar Forster ist, dürfte die Personalie langfristig, nämlich im Hinblick auf die nächste Kreistagswahl, nichts Gutes verheißen: Gasteiger hatte vor zwei Jahren mit Abstand die meisten Stimmen für den politischen Verein geholt.

Freie Wähler im Landkreis bekommen ein politisches Schwergewicht

Ein erneuter Einzug in das Landkreis-Gremium, in dem nach Gasteigers Wechsel aktuell nur noch Sebastian Leiß und Hans Kornprobst die Freien Wähler Dachau vertreten, dürfte damit schwierig werden. Kurzfristig, also für die nächsten Jahre bis zur nächsten Kommunalwahl, haben die Freien Wähler Landkreis mit Robert Gasteiger jedenfalls ein politisches Schwergewicht mehr in ihren Kreistagsreihen – und kommen nun auf neun Sitze.

Im Stadtrat dagegen wird sich wenig ändern. Die Freien Wähler Dachau, angeführt von Markus Erhorn, bilden dort bereits eine Fraktionsgemeinschaft mit Horst Ullmanns Bürgern für Dachau. Dass Gasteiger nun von den Freien Wählern zu den Bürgern geht, ist seiner Meinung daher nur „ein interner Wechsel“. Die Fraktionsgemeinschaft, betont Gasteiger, „lassen wir bestehen“.

Dass es eine Zusammenarbeit auf Kreis-Ebene zwischen den beiden Freien-Wähler-Gruppierungen aus Stadt und Landkreis gibt, halten viele für ausgeschlossen. Auch eine Zusammenarbeit zwischen der Überparteilichen Bürgergemeinschaft (ÜB) und den Freien Wählern Dachau im Stadtrat – was aufgrund ihrer in den Vereinsnamen verankerten Parteilosigkeit eigentlich nahegelegen hätte – war gescheitert.

Über die Gründe für den Wechsel hält sich Gasteiger bedeckt

Gründe oder Namen für den schwierigen Umgang mit den Freien Wählern Dachau wollen ÜB-Vertreter oder Gasteiger nicht nennen. Dass Edgar Forster als graue Eminenz und Landrats-Kandidat Sebastian Leiß bei der Ausrichtung der Gruppierung ein gehöriges Wörtchen mitzureden haben, ist jedoch bekannt.

Für Gasteiger steht jedenfalls fest, dass es „an der Zeit war zu gehen“. Ob er in vier Jahren im Stadtrat noch einmal antritt, hält er derzeit für unwahrscheinlich. Für ein Kreistagsmandat würde er sich nach eigener Aussage aber gern wieder bewerben. Im Kreistag nämlich, so findet er, seien die Themen und Stimmung doch wesentlich angenehmer als derzeit im Stadtrat.

