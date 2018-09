Wohin kommt dasfünfte Landkreis-Gymnasium?

Noch während die Bauarbeiten für das vierte Landkreis-Gymnasium in Karlsfeld laufen, hat der Schulausschuss des Landkreises die Weichen für ein fünftes Gymnasium gestellt.

Landkreis – Bei der aktuellen Beschlusslage seien insgesamt 60 Millionen Euro für die Erweiterung der drei bestehenden Gymnasien eingeplant, erklärte Landrat Stefan Löwl. Dieses Geld würde er lieber in einen neuen Standort investieren, als auf drei Standorte aufzuteilen.

Wo die neue Schule entstehen soll, darüber herrschte im Schulausschuss aber große Uneinigkeit. Das Landratsamt hatte ein Gutachten in Auftrag gegeben, das die Standorte Petershausen, Vierkirchen, Röhrmoos, Hebertshausen, Odelzhausen, Sulzemoos und Bergkirchen untersuchen sollte. Das Ergebnis: Nur die Prognosen für Röhrmoos und Hebertshausen erfüllen die vom Kultusministerium gestellten Mindestzahlen an Schülern.

Das erstaunte einige Mitglieder des Schulausschusses sehr. Sie hatten auf einen Standort in den westlichen Gemeinden gehofft. Gerade weil sich dort viele Schüler, die eigentlich den Übertritt aufs Gymnasium schaffen würden, wegen der langen Fahrtwege dagegen entschieden und lieber auf die neue Realschule in Odelzhausen gehen. Michael Reindl (FW) äußerte zudem Kritik, dass die benachbarten Kreise nicht in das Gutachten miteinbezogen wurden, dann sähen die Schülerzahlen in den an der Landkreisgrenze gelegenen Gemeinden ganz anders aus.

Löwl betonte aber: „Wir betreiben da keine Strukturpolitik. In diesem Fall geht es nur darum, den Bedarf, der durch das G9 im Jahr 2025 entsteht, abzufangen.“ Dann nämlich tritt der erste Jahrgang in die 13. Jahrgangsstufe ein und es werden bis zu fünf Klassenräume pro Schule mehr benötigt. Die bestehenden Räume reichen dazu nicht aus, auch wenn das Karlsfelder Gymnasium und die Außenstelle des Josef-Effner-Gymnasiums in der Steinstraße miteinberechnet werden.

Reagiere man nicht jetzt sofort darauf, „laufen wir 2025 über“, so der Landrat. Ein interkommunales Projekt würde zu lange dauern und zur Überbrückung müsste „irgendwo eine Containerschule hingestellt werden“, sagte Löwl. Wenn das fünfte Gymnasium aber erst einmal beschlossen sei, so könne man gerne über ein sechstes Nachbarlandkreis diskutieren, erklärte Löwl – dann auch unter Einbeziehung der angrenzenden Landkreise. Thomas Benedikt