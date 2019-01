93 Weihnachtswünsche erfüllt

Es waren Herzenswünsche: Der Rotary Club Dachau hat im Seniorenheim Marienstift 93 Frauen und Männer beschenkt - ganz individuell.

Dachau – Der Rotary Club Dachau veranstaltete wie schon im Jahr zuvor seine Christkindl-Wunschkartenaktion im Caritas-Altenheim Marienstift in der Schillerstraße in Dachau. Dieses Mal kamen 93 ausgefüllte, nummerierte Wunschkarten zusammen, die in der Clubversammlung an viele engagierte Clubmitglieder verteilt wurden. Die Wunschkarten waren zuvor speziell gestaltet und bedruckt worden.

In den darauffolgenden Tagen schwärmten die Wünscheerfüller aus, besorgten die Geschenke und verpackten diese ganz individuell. Ein Clou bei der Sache: Die Wünsche wurden anonym geäußert. Herzenswünsche konnten so ganz ohne Scham, ehrlich und offen formuliert werden.

Irmgard Jehle, Präsidentin des Rotary Clubs Dachau, sieht in dem regionalen Projekt einen besonderen Bezug zu ihrem diesjährigen Motto „Der Weg beginnt an der eigenen Haustür“.

Wie schon im vergangenen Jahr waren auch die Jugendlichen des Rotary Clubs Dachau wieder fleißig mit dabei. Mehr als 20 Studenten, Schüler und Auszubildende sind Mitglieder von Young Rotary Dachau und halfen bei dem Projekt mit, sowohl beim Einkaufen, als auch beim Verpacken.

Die persönliche Übergabe der Geschenke wurde mit einem Besuch und Gesprächen auf den Zimmern mit den Bewohnern abgerundet. Ein unvergessliches und eindringliches Erlebnis, das im nächsten Jahr vielleicht an anderer Stelle fortgesetzt werden soll. dn