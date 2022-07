Rudi Scherer wird Ehrenpräsident des ASV Dachau auf Lebenszeit

Die neuen Ehrenmitglieder des ASV Dachau: BLSV-Kreisvorsitzender Günther Dietz, Hermann Stepper, Ernst Konwitschny, Ehrenpräsident Rudolf Scherer und Franz Xaver Vieregg (v. l.) Auf dem Bild fehlt Ernst Burgmair. Foto: Herzum © Herzum

Einen besonderen Ehrenabend hat der ASV Dachau gefeiert und Mitglieder geehrt, die dem Verein seit 50, 60, 70, 75, 80 und sogar 85 Jahren die Treue halten.

Dachau - Dass die Vereinsverbundenheit nicht nur im Mitgliedsausweis besteht, zeigte der gut gefüllte ASV-Theatersaal. Fast alle Eingeladenen waren erschienen zu einem kurzweiligen Abend, der neben Verdiensten und Erfolgen auch viele unterhaltsame Anekdoten aus dem Vereinsleben der Geehrten offenbarte. Viele verwiesen auf die zahlreichen Freundschaften, die über den Verein entstanden: „Den Dank für die Vereinstreue muss man auch an den ASV zurückgeben“, betonte etwa Albrecht Streller, der seit 50 Jahren in der Handballabteilung aktiv ist. „Danke für diese Familie, für die vielen Freunde!“

ASV Dachau überreicht Urkunden, Ehrennadeln und Gutscheine

Allen langjährigen Mitgliedern überreichte der ASV-Aufsichtsratsvorsitzende Hans Schwarz gemeinsam mit Ernst Konwitschny, dem Organisator des Abends, Urkunden und Gutscheine als Dank und Auszeichnung. Für die Mitglieder, die länger als 60 Jahre beim Verein sind, gab es zusätzlich Urkunde und Ehrennadel des BLSV, die Günter Dietz als dessen Kreisvorsitzender überreichte.

Für zehn Jahre Übungsleitertätigkeit überreichte die stellvertretende ASV-Vorsitzende Ingrid Sedlbauer Mandy Merwerth und Annette Buchhaupt die Verdienstmedaille in Bronze, für 20 Funktionärsjahre in der Tennisabteilung erhielt Konrad Hipfner die Plakette in Silber.

Neben den 16 „Fuchzigern“ hatten 18 Mitglieder in den vergangenen zwei Jahren ihr 60- oder 65-jähriges Vereinsjubiläum. Auf 70 und 75 Jahre beim ASV blicken weitere elf Mitglieder zurück, darunter Rudolf und Rosmarie Rieger, die zudem über 60 Jahre lang Gymnastikgruppen beim ASV geleitet hat.

Für 80 Jahre ASV-Mitgliedschaft wurde Heinrich Salvermoser geehrt, und mit stehenden Ovationen wurde Johann Lang von den Anwesenden gefeiert: Seit 85 Jahren ist der 99-Jährige ein ASVler, „und er weiß immer noch, wer in welcher Mannschaft spielt oder gespielt hat“, hob Jürgen Betz als langjähriger Abteilungsleiter der ASV-Handballer hervor, zu denen Lang seit 1936 gehört.

Noch fünf Jahre länger als Lang war Hans Meister beim ASV, der den Ehrenabend, wie vier weitere Jubilare, leider nicht mehr erlebte. „Doch er hat die Urkunde und die Nadel für 90 Jahre Vereinszugehörigkeit noch erhalten, und das hat ihm sehr viel bedeutet“, erinnerte Ernst Konwitschny.

Rudi Scherer ist der erste Ehrenpräsident des ASV Dachau

Nach dem ersten emotionalen Höhepunkt folgte die Ernennung von vier neuen Ehrenmitgliedern und dem ersten Ehrenpräsidenten des ASV, Rudi Scherer, der ebenfalls mit stehenden Ovationen gefeiert wurde. Zunächst wurde Herrmann Stepper zum Ehrenmitglied ernannt, der 31 Jahre lang die Leichtathletikabteilung des ASV geleitet hat: „Ich bin mir sicher, das wird keiner toppen“, scherzte Blacky Schwarz als aktueller Chef der Leichtathleten und verwies auf eine andere Bestleistung seines Vorgängers, die schwer zu toppen ist: Seit Stepper die Volksfestwettkämpfe 1973 mit ins Leben gerufen hatte, hat er bei keiner Auflage gefehlt.

Viel bewegt und zukunftsweisende Entscheidungen mitgetroffen hat auch Ernst Konwitschny, der wie seine beiden langjährigen Vorstands- und späteren Aufsichtsratskollegen Ernst Burgmair und Franz Xaver Vieregg zum Ehrenmitglied ernannt wurde. 2018 hatte dieser ehrenamtliche Vorstand unter dem Vorsitz von Rudi Scherer der Mitgliederversammlung die Satzungsänderung hin zu einer Vereinsstruktur mit hauptamtlicher Vorstandschaft, Aufsichtsrat und Delegiertenversammlung empfohlen. Im ersten Aufsichtsrat nach 2018 begleitete dieses Quartett die Geschicke des Vereins noch mit, kandidierte bei der Delegiertenversammlung 2021 dann aber nicht mehr.

„Es war eine schöne Zeit hier“, fasste Rudi Scherer diese Vorstandsarbeit zusammen, die er als Vorsitzender fast über die Hälfte seiner offiziell 60 Jahre beim ASV geprägt hat. Als Sohn des langjährigen Vorstands Georg Scherer ist er quasi am ASV aufgewachsen, „beim Stadionumbau war sein Lieblingsplatz ganz vorne im Laster“, wusste Laudator Blacky Schwarz zu berichten, Scherers Nachfolger als Aufsichtsratsvorsitzender.

Eine Kindheitserinnerung steuerte der neue Ehrenpräsident auch selbst bei: „Früher haben die Ehrungen immer am zweiten Weihnachtsfeiertag stattgefunden, für mich als Zehnjährigen das Langweiligste überhaupt. Ich hab mich immer gefragt, was die davon haben. Heute weiß ich’s: Es ist ein Dankeschön auf sehr charmante Weise!“

