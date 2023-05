Rührende Abschiedsfeier für Maria Bayer-Dick

Ein Lebensbaum als Dankeschön: Fenja, Thomas und Tochter Nora Mehlstäubler bedankten sich bei Maria Bayer-Dick für deren jahrelange Unterstützung. © sim

Maria Bayer-Dick geht nach 32 Jahren bei der Dachauer Caritas in Ruhestand.

Dachau – Maria Beyer-Dick ist jetzt nach 32 Jahren im Dienst der Caritas Dachau in die Altersteilzeit verabschiedet worden. Und wer bei der Feier dabei war, konnte spüren, sehen und hören, wie viel Gutes die 62-Jährige in ihrer beruflichen Laufbahn bei der Caritas bewirkt hat.

Vor allem die Familienpflege lag ihr dabei sehr am Herzen. „Die Familienpflege stand oft kurz vor dem Aus“, erinnerte Axel Hannemann, jahrzehntelanger Wegbegleiter von Maria Beyer-Dick in Dachau und mittlerweile Geschäftsleiter der Caritaszentren Oberbayern. Er betonte, dass er sehr viel von Beyer-Dick habe lernen können und hob hervor, dass sie immer für ihre Sache gekämpft habe. Die 62-Jährige hätte es geschafft, mittels Spendenaufrufen das Projekt Familienpflege bei der Caritas Dachau aufrecht zu erhalten.

Vertreter der Sparkasse, der Volksbank, des Lions-Club und zahlreiche weitere Sponsoren waren auch zur Abschiedsfeier gekommen und hatten auch großzügige Schecks für die Familienpflege im Schlepptau. Besonders berührend für Maria Beyer-Dick war das Kommen zweier Familien, die sie über die Jahre hinweg betreut hatte. Familie Mehlstäubler sagte stellvertretend für viele hundert Familien Danke für die Unterstützung, die sie von Maria Beyer-Dick erfahren durften. „Sie haben uns immer als ihre Familie bezeichnet. Wir haben uns immer sicher und geschützt gefühlt“, betonte Fenja Mehlstäubler, die sich zusammen mit ihrem Mann Thomas und Tochter Nora mit einem selbst gebastelteten Lebensbaum für all die Hilfe bedankte.

Doch Maria Beyer-Dick war nicht nur für die Familienpflege und das Gewinnen von Sponsoren bekannt, sie war auch eine der ersten, die eine Zusatzausbildung für Haushaltsorganisationstraining absolvierte. „Du bist ein großes Vorbild für mich“, betonte Heidi Schaitl, Kreisgeschäftsführerin der Caritas, die in den vergangenen sieben Jahren Seite an Seite mit der 62-Jährigen arbeitete. Beyer-Dick habe immer die Not der Menschen gesehen und sofort gehandelt. „Und das alles mit positiver Grundhaltung und Zuversicht, das alles gut wird“, so Schaitl.

Beyer-Dicks Kolleginnen hatten neben einem selbstgestalteten Geschenk einige Lieder und Einlagen vorbereitet, und Pfarrer Josef Mayer erteilte der scheidenden Mitarbeiterin zusammen mit Irmgard Haas einen besonderen „Erntesegen“, als Zeichen für das „über 32-jährige segensreiche Schaffen“, für das Maria Beyer-Dick eine stets „reiche Ernte“ habe einfahren dürfen. Angesichts der vielen lobenden Worte räumte Maria Beyer-Dick bei ihrer Rede ein, dass sie „überwältigt“ sei. Hatte sie zuvor schon ab und an ein Tränchen weggewischt, aber meistens ihren berühmten Humor und ihre positive Einstellung gezeigt, kämpfte sie während ihrer Abschiedsrede ein um’s andere Mal mit den Tränen.

Sie bedankte sich nicht nur bei allen beruflichen Wegbegleitern für die „sehr wertvolle Zeit der Gemeinschaft“ und die immerwährende Unterstützung ihrer Vorgesetzten, sondern auch bei ihrer „großartigen Familie, die mir immer Kraft gegeben hat“.

Maria Beyer-Dicks Nachfolger Lasse Collmann tritt seinen Dienst bei der Caritas am 15. Mai an.

Simone Wester