Jahresversammlung des TSV: Rundum harmonisch

Genießt das volle Vertrauen seiner Mitglieder: Wolfgang Moll, Vorsitzender des TSV Dachau 1865. © sim

Die Jahresversammlung beim TSV Dachau 1865 hat gezeigt: Es gab viele zufriedene Mitglieder und die Aussiedlung liegt im Plan.

Dachau – „Es war ein erfolgreiches Vereinsjahr. Der Pandemie zum Trotz“, verkündete Wolfgang Moll in seiner Funktion als Vorsitzender des TSV Dachau 1865 bei der jüngsten Mitgliederversammlung.

Während andere Vereine über Mitgliederschwund klagen, stehe der TSV bestens da, so Moll. In 18 Abteilungen werde Sport getrieben. Über 50 Prozent der 2500 Mitglieder sind Kinder und Jugendliche, was Moll an der „qualifizierten, boomenden Nachwuchsarbeit“ festmacht. Aber auch im Senioren- und Breitensport werde sehr gute Arbeit geleistet, so der Vereinsvorsitzende. Dafür sorgten beim TSV 1865 Dachau insgesamt 250 Trainer, Übungsleiter und Betreuer.

Und auch finanziell stehen die 65er gut da. „Wir haben eine schwarze Null kreiert“, verkündete Moll stolz. Und das trotz „Altlasten und Instandhaltungskosten“! Den positiven Kassenstand bestätigte die Kassierin Michaela Huber, die für 2022 wieder Einnahmen aus Feriencamps und dem Testzentrum an der Alten Römerstraße als wichtige Einnahmequellen angab.

Sogar zwei Darlehen habe man inzwischen tilgen können. Der einzige Wermutstropfen: „Einige Mitglieder nehmen es mit der zuverlässigen Zahlung der Mitgliedsbeiträge nicht so genau“. Denen müsse die Geschäftsstelle ständig hinterherlaufen, bemängelte Moll.

Jugendleiter Julian Niedermeier konnte dagegen nur Positives berichten und bedankte sich bei allen Übungsleitern und Trainern, die während der Lockdown-Phasen die Kinder und Jugendliche per Online-Training „binden“ konnten. Derzeit seien 1343 Jugendliche und Kinder Mitglied beim TSV.

Mehr als erfreulich aus Sicht der 65er ist der aktuelle Stand der sogenannten Aussiedlung auf den neuen Sportpark an der Theodor-Heuss-Straße. „Wir waren noch nie auf so einem Stand wie heute“, verkündete Wolfgang Moll den rund 90 Anwesenden in der Vereinsgaststätte. Es gebe bereits Baurecht, allein das Geld fehle. Die eigens gegründete „Arbeitsgemeinschaft Sportstättenentwicklung“ des TSV bekam beim Thema Aussiedlung von Moll daher auch ein Sonderlob.

Und nicht nur die. Nach einigen Reibereien mit der Stadt in den vergangenen Jahren hat sich die Stimmung merklich gebessert. „Seit sechs Monaten herrscht eine hochvertrauenswürdige Zusammenarbeit“, versicherte Kassenprüfer und AG-Mitglied Helmut Parzefall. Derzeit werde das städtebauliche Konzept erarbeitet und die Bürgerbeteiligung vorbereitet, so Parzefall.

Ende 2023 befasse sich der Stadtrat dann mit den Bürgerbeteiligungen, bevor dann Ende 2024 der Bebauungsplan abgeschlossen werde. Dieser trete dann 2025 in Kraft und 2026 „rollen die Bagger“, habe er von Oberbürgermeister Florian Hartmann in Aussicht gestellt bekommen. Hartmann sei bei den Gesprächen mit der Stadt immer dabei und es stecke „Power dahinter“.

Wolfgang Moll aber kann es nicht schnell genug gehen. „Wir wollen den Spatenstich 2026 beschleunigen“, wünschte sich der Vereinschef. Seine Ungeduld ist verständlich, wenn man hört, was der TSV derzeit alles zu sanieren und unterhalten hat. Dazu zählt unter anderem, dass der Baseballplatz jenseits der Würm wettbewerbsfähig gemacht, das Tennisheim erweitert und der Tennenplatz in einen Rasenplatz umgewandelt werden muss. Ganz zu schweigen von der baufälligen Jahnhalle, bei der „ständig was kaputt sei“, zählte Moll auf. Bereits abgeschlossen sei dagegen die Erneuerung der Vereinshalle an der Alten Römerstraße, die jetzt einen „Top-Tennisboden“ hat, berichtete Moll.

Trotz aller Euphorie sprach er auch die Energiepreise und die Inflation an. „Wir werden uns einschränken müssen“, prophezeite der TSV-Vorsitzende. Man werde zwar weiterhin versuchen, den Spitzensport zu unterstützen, müsse dafür aber auch auf „externe Hilfe“ hoffen.

Einstimmig sprachen am Ende die Anwesenden der Vorstandschaft ihr Vertrauen aus und bevollmächtigten diese, in Sachen Aussiedlung und Umzug zum neuen Sportpark und Ertüchtigung der alten Sportstätten mehr Geld in die Hand nehmen zu dürfen als eigentlich von der Satzung her vorgesehen. Auch in Sachen Verhandlungen und Vertragsabschlüsse erhielt die Vereinsführung mehr Spielraum.

