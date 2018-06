Keine Sorge, hier wird nicht geblitzt, nur kontrolliert. Und auch nur Lastwagen, keine Autos.

Heute ist an der B 471 in Dachau zwischen Gröbenbach und Münchner Straße in Fahrtrichtung A 8 eine vier Meter hohe Kontrollsäule für die Lkw-Maut aufgebaut worden. Ab 1. Juli nämlich wird die Lkw-Maut auch auf Bundesstraßen erhoben. Rund 600 Kontrollsäulen werden dann auf den Bundesstraßen überprüfen, ob vorbeifahrende Fahrzeuge mautpflichtig sind und die Gebühr ordnungsgemäß entrichten.