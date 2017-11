Das sagen die Lokalpolitiker über die gescheiterte Jamaika-Koalition

Die Sondierungsgespräche sind gescheitert und bei der CSU hängt der Haussegen schief. Wir haben bei den Lokalpolitikern nachgefragt: Was denken sie über das Verhalten ihrer Kollegen in der Bundeshauptstadt?

+ Martin Güll Dachau –Ein großer Knackpunkt in der SPD scheint die Ablehnung einer großen Koalition zu sein. Nicht alle Genossen in Dachau jedoch sind damit einverstanden. Der Landtagsabgeordnete Martin Güll fordert, dass seine Partei eine erneute große Koalition nicht gleich ausschließen sollte. Er findet, dass die Sozialdemokraten die Verantwortung nicht von sich weg schieben könnten, denn „was für die anderen Parteien gilt, muss auch für die SPD gelten“. Allerdings, so Güll, nur unter einer Bedingung: „Nur mit neuem Personal, also ohne Merkel und auch ohne Schulz!“

Michael Schrodi, Neumitglied des Bundestages, findet nicht ganz so scharfe Worte: „Ich finde, die Jamaika-Sondierer werden sehr schnell aus der Verantwortung entlassen. Sie sind gefragt, sich noch einmal zusammenzusetzten. Falls das zu keinem Ergebnis führt, stehen die Sozialdemokraten für Gespräche bereit.“ Allerdings nicht bedingungslos. „Wir sind nicht der billige Jakob, der einspringt, wenn andere scheitern. Wir haben Grundüberzeugungen, die wir in Sondierungsgesprächen einbringen wollen. Dazu gehören höhere Renten, bessere Bezahlung von Pflegekräften und bezahlbarer Wohnraum. Dass Vereinbarungen in der großen Koalition zuletzt nicht mehr eingehalten wurden, darf sich nicht widerholen“, findet er.

+ Katrin Staffler Schrodis CSU-Kollegin im Bundestag, Katrin Staffler, sagt: „Neuwahlen wären ein Armutszeugnis. Wir haben einen Auftrag von den Wählern, und man kann die Verantwortung nicht zurück zu den Wählern schieben, wenn einem das Ergebnis nicht passt. Wir sollten alles versuchen, um zu einer stabilen Regierung zu kommen. Daher bin ich von der SPD etwas enttäuscht, denn die entzieht sich der Verantwortung, die wir alle haben.“

+ Beate Walter-Rosenheimer Aus der Verantwortung gestohlen habe sich auch die FDP, meint die Grünen-Abgeordnete Beate Walter-Rosenheimer. „Wie ich von meinen Parteikollegen gehört habe, waren wir auf einem guten Weg – aber das hilft uns jetzt nichts.“ Neuwahlen seien für Walter-Rosenheimer „meine erste Wahl“, aber auch eine Minderheitsregierung könne die politische Kultur beleben. „Man kann es probieren.“

+ Bernhard Seidenath Eine Minderheitenregierung stellt laut CSU-Landtagsabgeordnetem Bernhard Seidenath definitiv keine Alternative dar, denn „dies würde eine Zusammenarbeit mit der AfD bedeuten, wozu wir nicht bereit sind“. Seine Partei habe im Moment allerdings noch ganz andere Sorgen. „Die CSU gibt derzeit kein gutes Bild ab. Es werden Personalspekulationen geführt, die nicht in der Öffentlichkeit betrieben werden sollten.“

Landrat Stefan Löwlist mit dem Vorgehen seiner Partei ebenso unzufrieden: „Ich finde es erschreckend, wie in der Partei teilweise übereinander gesprochen wird. Manche Reaktionen haben mich schockiert. Wir sollten innerhalb der Partei anders miteinander umgehen.“

Zum Thema Neuwahlen meint der CSU-Fraktionsvorsitzende im Stadtrat Florian Schiller: „Alle demokratischen Parteien im Bundestag haben die Verpflichtung, das Land zu regieren. Das Programm der Partei darf dabei nicht über alles gestellt werden. Da gilt: Erst das Land, dann die Partei. Außerdem beinhaltet eine Neuwahl ein großes Risiko, denn die gleiche Situation könnte wieder eintreten. Daher müssen sich alle am Riemen reißen, auch meine eigene Partei.“

Von Stefanie Ritter