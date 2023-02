Sammelaktion auf Dachauer Supermarkt-Parkplätzen: Drei Tonnen Hilfsgüter in nur zehn Stunden

Von: Stefanie Zipfer

Fleißige Sammler: Boran Ucar (rechts) und Kerim Kengeroglu warben am Samstag mit Plakaten um Spenden für Erdbebenopfer. Die Resonanz war, überwiegend, positiv. © hab

Auf den Supermarktparkplätzen von Rewe und Kaufland haben am Samstag in Dachau zwei große Sammelaktionen zugunsten der türkischen Erdbebenopfer stattgefunden. Die Hilfsbereitschaft der Bürger war beeindruckend. Allerdings mussten sich die Sammler auch Beschimpfungen gefallen lassen.

Dachau – Erst am Freitagnachmittag wurde bekannt, dass der Ditib türkisch-islamische Verein Dachau und SPD-Stadtrat Berkay Kengeroglu am Samstag von 10 bis 20 Uhr auf dem Parkplatz des Rewe-Centers an der Kopernikusstraße sowie am Kaufland-Parkplatz an der Danziger Straße zwei große Sammelaktionen zugunsten der türkischen Erdbebenopfer organisiert hatten.

Drei Tonnen Hilfsgüter und Geld wurden auf Supermarkt-Parkplätzen gesammelt

Doch trotz der Kurzfristigkeit wurde die Spontan-Aktion zu einem ungeheuren Erfolg. Wie Kengeroglu berichtet, wurden in den zehn Stunden am Samstag insgesamt drei Tonnen Hilfsgüter im Wert von zirka 50 000 Euro sowie 5906,71 Euro gesammelt. Das Geld sowie die Hilfsgüter, die in insgesamt 251 Umzugskartons verpackt wurden, fuhren Kengeroglu und Co. noch am Sonntag ins zentrale Sammellager des türkischen Generalkonsulats nach München; von dort erfolgt der Weitertransport per Turkish Airlines in die Türkei. Das gesammelte Geld, so Kengeroglu, werden die örtlichen Behörden nun in den Kauf von dringend benötigten Toiletten, Zelten und Generatoren investieren. Die gesammelten Hilfsgüter werden direkt an die notleidende Bevölkerung im Erdbebengebiet verteilt.

Viel für Kinder und Baby in Umzugskartons gepackt

Von der Dachauer Sammelaktion profitieren dabei vor allem die Kinder. Laut Kengeroglu wurden am Samstag exakt 2050 Gläschen Babynahrung, 550 Packungen Milchpulver, 950 Päckchen Feuchttücher, 350 Babyfläschchen und Schnuller, 78 Schlafsäcke sowie zehn Kartons voller Kissen und Decken gesammelt. 92 XXL-Umzugskartons, gefüllt mit 800 Päckchen Windeln, gehören ebenfalls zur Bilanz der Aktion; hinzu kommen ein Zelt und zwei mobile Kinderbetten.

Dank an alle Unterstützer: Spender, Helfer, Supermärkte und Baumarkt

60 freiwillige Helfer unterstützten dabei Berkay Kengeroglu sowie das Team des Dachauer türkisch-islamische Vereins. Dank, so der Stadtrat, gebührt aber auch den Verantwortlichen bei Rewe und Kaufland: „Dass wir auf den Parkplätzen sammeln dürfen, war innerhalb von 30 Minuten entschieden.“ Ebenfalls toll, so Kengeroglu, war die Großzügigkeit des Hagebaumarkts. Die Sammler hatten nämlich schnell feststellen müssen, dass ihnen die Kartons ausgehen. 170 Kartons im Wert von 700 Euro holten sie sich daraufhin im Hagebaumarkt – und mussten dafür nicht zahlen. Über diese großzügige Spende freut sich Kengeroglu ebenso wie über jedes Päckchen Windeln oder Babynahrung, dass die Dachauer am Samstag bei ihren Einkäufen in den beiden Märkten für die Sammler auf dem Parkplatz mitnahmen.

Sammler mussten sich auch Beschimpfen lassen

Doch leider waren nicht alle Kunden und Passanten so großzügig. Auf die laut Kengeroglu höfliche Bitte, ob sie denn nicht ein paar Euro spenden oder im Geschäft ein paar Waren für die Erdbebenopfer kaufen wollen würden, setzte es massive Beschimpfungen. „Wir standen doch nur dort“, sagt der gebürtige Dachauer Kengeroglu, noch immer fassungslos. Eine der Helferinnen am Aktionsstand habe sogar geweint, er selbst habe Fassung bewahrt „und am Ende sogar diesen Leuten einen schönen Tag gewünscht“. Die Devise sei gewesen: „Wir lassen uns nicht unterkriegen!“

Kontakt für weitere Spender

Wer in den kommenden Wochen spenden will, sollte sich bitte an den Ditib türkisch-islamischen Verein Dachau wenden. Der, so Kengeroglu, steht in engem Kontakt mit dem türkischen Generalkonsulat in München, das eine laufend aktualisierte Bedarfsliste führe. Eine Kontaktaufnahme ist unter Telefon 81 31/ 8 76 71 oder die Facebook-Seite „Türk Islam Cemiyeti Dachau“ möglich. Stadtrat Berkay Kengeroglu ist unter 01 57/51 95 26 58 erreichbar.