Sanka gerammt: Autofahrer verurteilt

Von: Thomas Zimmerly

Mit voller Wucht raste ein VW Passat im August 2022 in einen Rettungswagen des BRK. Der Autofahrer wurde gestern verurteilt. © feuerwEhr dachau

Ein Rettungsfahrzeug sei ein schwerer Wagen und „kein Bobby-Car“, sagte der Rettungssanitäter vor dem Dachauer Amtsgericht. Dennoch waren er und sein Kollege im August 2022 bei einem Einsatz von einem Auto derart heftig gerammt worden, dass ihr Wagen umstürzte. Der Autofahrer wurde gestern verurteilt – wegen Straßenverkehrsgefährdung und Körperverletzung.

Dachau – Eine Sommernacht im August vergangenen Jahres, 3.05 Uhr. Die Schleißheimer Straße in Dachau war menschenleer. Langsam schob sich der Rettungswagen des BRK München bei grüner Ampel und ohne Blaulicht über die Kreuzung an der Theodor-Heuss-Straße. Die Besatzung hatte soeben einen Patienten ins Dachauer Krankenhaus transportiert und war auf dem Rückweg zur Wache in Unterschleißheim. Der Rettungsassistent (39) auf dem Beifahrersitz sah nach rechts, dann brüllte er in Richtung Fahrer: „Vorsicht! Da kommt was!“ Der Rettungssanitäter (37) am Steuer sah kurz darauf „einen Kometen einschlagen“, wie er sagte.

Der „Komet“ war ein VW Passat mit vier jungen Männern drin. Das Auto kam aus der Theodor-Heuss-Straße und rauschte ungebremst in die rechte Seite des Rettungsfahrzeugs. Die Wucht des Aufpralls war so stark, dass der Wagen mit den Männern vom Roten Kreuz auf die Fahrerseite umkippte. Der Schaden am Einsatzwagen belief sich auf 70 000 Euro. Wenn der VW im Fahrerhaus getroffen worden wäre, hätte es gut sein können, dass „wir wegen fahrlässiger Tötung verhandeln“, meinte Amtsrichter Christian Calame. Vor ihm saß der Fahrer des Passat (18). Er war wegen fahrlässiger Straßenverkehrsgefährdung und fünffacher Körperverletzung angeklagt.

Er bedauere sehr, was passiert sei, sagte der junge Dachauer. Die Fahrbahn sei nass gewesen, es habe Spurrillen gegeben. Und ja, er habe vor dem Unfall noch ein anderes Auto überholt. Die Konsequenz: „Ich habe mein Fahrzeug nicht mehr unter Kontrolle gehabt.“ Die Staatsanwältin gab an, dass der Angeklagte „teilweise mindestens 70 km/h zu schnell“ gefahren sei.

Alle sechs am Unfall beteiligten Männer wurden verletzt. Der Angeklagte und zwei seiner Kumpels im Wagen erlitten Prellungen, der dritte Freund brach sich das Schlüsselbein. Der Rettungsassistent zog sich eine schmerzhafte Prellung am Schienbein zu. Am schlimmsten erwischte es den Rettungssanitäter. Er habe ein Schleudertrauma davon getragen und seit der Kollision starke Kopfschmerzen, die bis heute andauerten und nach wie vor neurologische und psychologische Behandlung nach sich zögen, sagte der BRK-Mann in der Hauptverhandlung.

Strafrechtlich ist der Angeklagte ein unbeschriebenes Blatt

Drängt sich die Frage auf: Hatte der Unfallfahrer Alkohol intus? Er habe in einer Bar in München einen Jack Daniels gekippt, gab der 18-Jährige an. „Ich habe zuvor noch nie Alkohol getrunken“, versicherte er obendrein. „Das lässt mich ganz stark stutzen“, erwiderte Richter Calame. Ein Tennessee-Whiskey alleine erkläre noch nicht die 0,82 Promille, die der Arzt nach der Blutabnahme protokollierte.

Blieb noch die Frage, wie der Angeklagte zu verurteilen war. Strafrechtlich war er bislang ein unbeschriebenes Blatt. Doch der Fahranfänger, der beim Unfall erst ein halbes Jahr im Besitz eines Führerscheins war, hat bereits zwei Eintragungen im Verkehrsregister wegen zu schnellen Fahrens. In der Verhandlung bot er dem Rettungsassistenten 850 Euro sowie dem Rettungssanitäter 2000 Euro Schmerzensgeld an. Ersterer nahm die Offerte an, Zweiterer wolle sich erst noch mit seinem Anwalt beraten, wie er meinte.

Obwohl vor Gericht laut Calame der Grundsatz gilt: Wer Auto fahren darf, ist als Erwachsener anzusehen, verurteilte er den 18-Jährigen, der als Anlagenmechaniker-Azubi arbeitet, „gerade noch“ nach Jugendstrafrecht. Sein Spruch: Ableistung von 72 Stunden sozialer Hilfsdienste. Zudem muss der Verurteilte, dem sofort nach der Tat der Führerschein abgenommen worden war, weitere zehn Monate auf die Lizenz verzichten.

Keine Geldstrafe also. Das sei nicht angezeigt, so der Richter, denn der junge Dachauer müsse noch mit zivilrechtlichen Forderungen und Regressansprüchen rechnen.