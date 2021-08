Schausteller-Protest gegen Corona-Regeln

„Sommer auf der Thomawiese“

Von Stefanie Zipfer schließen

Der „Sommer auf der Thomawiese“ ist gestartet - leider fast ohne Besucher. Wegen der irren Corona-Auflagen, sagen die Schausteller. Sie sind sauer.

Dachau – Der „Sommer auf der Thomawiese“, der am Samstag startete, sollte den Dachauern endlich wieder ein paar gesellige Stunden und den Schaustellern Einnahmen bringen. Leider will beides nicht so richtig funktionieren. Grund: die strengen Corona-Regeln, die es – nach Ansicht der Schausteller – in dieser Form nirgendwo sonst in Bayern gibt. Die Stadt hat nun reagiert.

Die Auer Dult am Münchner Mariahilfplatz war in diesem Jahr ein voller Erfolg: Von 24. Juli bis 1. August fanden nach Angaben der Landeshauptstadt München insgesamt 70 000 Menschen den Weg auf das umzäunte Veranstaltungsgelände. „Abstand halten, Hygieneregeln einhalten und FFP2-Maskenpflicht waren dabei oberstes Gebot“, heißt es in der Bilanz der Dult-Verantwortlichen. „Trotz dieser leider notwendigen Sicherheitsmaßnahmen“ seien heuer aber genauso viele Menschen auf den Markt gekommen „wie in den Jahren vor der Pandemie“.

Von Zahlen wie in München können die Verantwortlichen des am Samstag gestarteten „Sommer auf der Thomawiese“ nur träumen. Bislang „waren keine Besucher da. Unser Umsatz ist unten und unsere Kosten sind hoch“, bilanziert Schaustellersprecher Paul Tille die vergangenen Tage. Gemeinsam mit seinen Schausteller-Kollegen wandte er sich daher am Montag an Stadt und Landratsamt. Ihre Botschaft: Die strengen Corona-Auflagen müssen weg. „Die Maßnahmen sind völlig überzogen“, so Tille. „Nirgends in ganz Bayern, auch nicht in München, gelten für Veranstaltungen solche strengen Regeln wie in Dachau!“

Wie berichtet, ist das Sicherheitskonzept der Stadt für ihren „Sommer auf der Thomawiese“ kompliziert. So gibt es für den Biergartenbereich andere Regeln als für den sogenannten Freizeitparkbereich – also den Teil mit den Fahrgeschäften und Buden. Beide Bereiche sind daher räumlich und organisatorisch voneinander getrennt. Für den Freizeitparkbereich galt bislang die 3G-Regel; das heißt, die Besucher müssen entweder geimpft, getestet oder genesen sein. Im Biergartenbereich gilt diese Regel nicht.

Praktisch bedeutete dies: Wer nach einem halben Hendl und einer Mass Bier noch zum Dessert eine Tüte gebrannter Mandeln kaufen wollte, konnte nicht einfach vom Tisch aufstehen und zum Süßigkeiten-Standl gehen; stattdessen musste er den Biergartenbereich verlassen, zum Freizeitpark-Eingang laufen und dort nachweisen, dass er getestet, geimpft oder genesen ist. Wenn der Mandel-Käufer den Coronatest erst am Eingang zum Freizeitparkbereich machen und dann auf sein Ergebnis warten musste, konnte der Kauf der Süßigkeit schon einige Zeit in Anspruch nehmen – eine Zeit, die sich, Tille zufolge, aber nur die wenigsten Besucher nehmen wollten. Stattdessen „fahren die lieber nach München. Da geht es lockerer zu.“

Interkulturelle Familienfest nur online Das Interkulturelle Familienfest ist seit Jahren fester Bestandteil des Dachauer Terminkalenders. Nach der coronabedingten Absage im vergangenen Jahr wollte die Stadt die bunte Feier im Fondi-Park daher unbedingt wieder stattfinden lassen. Da „ein so großes Fest mit Hunderten Teilnehmern als Präsenzveranstaltung“ aber weiterhin „nicht möglich“ ist, wie die Stadt in einer Pressemitteilung schreibt, soll es einen digitalen Ersatz geben.

So habe die städtische Abteilung Integration und Jugend zusammen mit vielen Vereinen und Künstlern „ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt, das am kommenden Samstag, 8. August, als Livestream im Internet übertragen wird“. Von 17 bis zirka 21 Uhr werde auf der Facebook-Seite „Integration in Dachau“, auf dem städtischen Youtube-Kanal und auf der städtischen Internetseite www.dachau.de im Bereich Interkulturelle Veranstaltungen gezeigt, „wie vielfältig, fröhlich und kreativ die Menschen in der Stadt Dachau sind“.

Auch Norbert Paternoster, der sich seit 2007 die Werbung und das Marketing für die Dachauer Schausteller und Wirte kümmert, sagt: „Das ist ein Witz. So eine Veranstaltung sollte doch ein Spaß sein!“ Stattdessen würden die Besucher gezwungen, sich auf den Besuch vorzubereiten, „als ob sie aufs Amt gehen. Das kann nicht funktionieren“!

Die Besucherzahlen spiegeln den Unwillen der Gäste wider. Paternoster zufolge ist man am Wochenende jeweils „nie in die Richtung“ der auf dem Gelände erlaubten 800 Besucher gekommen. Für die Schausteller, die Tille zufolge Personal, Platzgebühr, Transport- und Versicherungskosten zahlen müssten, sei dies nicht durchzuhalten. „Wir haben daher gesagt: So geht es nicht weiter!“

Beim Landratsamt hat man Verständnis für den Unmut von Tille und Kollegen, wirbt aber auch um Verständnis: Ziel des Genehmigungsprozesses ist laut Sprecherin Sina Török stets gewesen, „den „Sommer auf der Thoma Wiese“ zu ermöglichen, dabei aber besonderes Vorsicht walten zu lassen“. Das Hygienekonzept fuße „daher auf gemeinsamen Überlegungen zwischen der Stadt Dachau und dem Gesundheitsamt“.

Auch die Stadt steht zu ihrem „tollen Angebot in Pandemiezeiten“, wie Kulturamtsleiter und „Sommer“-Organisator Tobias Schneider es formuliert. Allerdings laste eben „eine enorme Verantwortung auf dem, der das Ganze organisiert“. Er versuche immer, „das Beste auf die Beine zu stellen“. Andererseits sei er aber auch derjenige, auf den „mit dem Finger gezeigt wird, wenn es nicht funktioniert“.

Dass Stadt und Landratsamt auf die Forderungen der Schausteller nun aber dennoch eingehen und die 3G-Regel für den Freizeitpark entfällt, liegt laut Oberbürgermeister Florian Hartmann daran, „dass wir gesehen haben, dass noch viel Platz ist“ auf der Thomawiese. Zudem sei die Inzidenz stabil, weshalb man es nun wage und die Regeln lockere. Grundsätzlich aber, so Hartmann, dürfe man trotz aller Ferienlaune eines nicht vergessen: „Viele Menschen wollen sich nicht so gern testen lassen. Aber wir haben immer noch eine Pandemie. Es ist noch nicht vorbei. Und wir rennen auf die nächste Welle zu.“

Kulturamtsleiter Schneider ist außerdem wichtig zu betonen, dass er das bisherige Fest nicht so negativ sieht wie die Schausteller: „Ein Großteil der Besucher nimmt die kleinen Einschränkungen in Kauf.“