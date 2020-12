Getränkelaster verliert Ladung: Scherben-Meer und viel Wasser

Auf der B 471 auf Höhe der Autobahn A 8

Am Montagvormittag wurde die B471 nahe der Autobahn A 8 in ein Scherben-Meer verwandelt: Ein Getränkelaster hat in der Kurve seine Ladung verloren.

Hunderte Flaschen Mineralwasser sind am Montag Vormittag auf der B 471 gelandet. Der 45-jährige Fahrer eines Getränkelastwagens war von der Autobahn A 8 auf die B 471 Richtung Fürstenfeldbruck abgefahren. Da die Ladebordwand des Lkw laut Polizei nicht richtig verschlossen war, wurde diese in der Kurve durch die Ladung aufgedrückt und die geladenen Getränkekästen¦ - überwiegend Mineralwasser - fielen heraus und verteilten sich auf der Fahrbahn. Der VW einer 55-Jährigen aus Odelzhausen wurde dabei leicht beschädigt. Für die Aufräumarbeiten waren die Feuerwehren Feldgeding und Günding sowie das THW Dachau eingesetzt.

dn