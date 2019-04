Fotos aus dem Anhänger

Rasern drohen schwere Zeiten: Der Hauptausschuss der Stadt Dachau entschied sich für das Mieten mobiler Blitzer.

Dachau – Ende des vergangenen Jahres dürfte der graue Anhänger, vor allem an der Münchner Straße, vielen Autofahrern aufgefallen sein; entweder, weil sie sich an seiner Optik störten, oder weil sie von der im Anhänger verbauten Radaranlage geblitzt wurden.

Tatsächlich hatte die Stadt in Absprache mit der Polizei im November und Dezember an vier Örtlichkeiten in der Stadt – neben der Münchner Straße waren dies die Hermann-Stockmann-, die Schleißheimer sowie die Mittermayerstraße – diese sogenannte teilstationäre Radaranlage probeweise im Einsatz. Das Ergebnis, so Hauptamtsleiter Josef Hermann am Mittwoch im Verkehrsausschuss, war „erheblich“.

Demnach wurden an der Münchner Straße binnen einer Woche 1100 Verstöße registriert, wobei „die Zahl mit jedem Tag abnahm“. Durch die klare Erkennbarkeit des Anhängers sei offenbar „der gewünschte Effekt einer Geschwindigkeitsreduzierung erreicht“ worden. An der Schleißheimer Straße registrierte der Anhänger während der Probephase 549 zu schnelle Fahrzeuge, in der Mittermayerstraße 88 und in der Hermann-Stockmann-Straße 14. Für die Verwaltung war klar: Der Anhänger macht Sinn und sollte dringend regelmäßig im Stadtgebiet eingesetzt werden.

Das Problem: Der Kauf eines Anhängers würde 200 000 Euro und das städtische Personal viel Zeit kosten. Hermann empfahl dem Ausschuss daher, das Gerät nur zu mieten: In den Kosten von rund 5000 Euro pro Monat sei auch der laufende Unterhalt – also das Aufstellen, Eichen, Warten, Aufladen et cetera – enthalten. Im Gegenzug könne die Stadt mit Einnahmen zwischen „einem monatlich niedrigen vierstelligen bis zu einem fünfstelligen Betrag“ rechnen.

Grundsätzlich werde der Anhänger nur an innerstädtischen Unfallschwerpunkten aufgestellt; in verkehrsberuhigten Bereichen ist er ebenso unzulässig wie an Stellen, wo er eine Gefahr für Verkehrsteilnehmer bedeuten würde.

Der Ausschuss folgte dem Vorschlag Hermanns einstimmig. Verkehrsreferent Volker C. Koch (SPD) und Franz Vieregg (ÜB) regten dennoch an, langfristig über den Erwerb des Geräts nachzudenken. Vieregg formulierte es so: „Erst mieten, dann schauen, wie’s läuft und dann können wir immer noch kaufen.“ STEFANIE ZIPFER