Betörend und anmutig – so lässt sich die Darbietung beim Dachauer Schlosskonzert umschreiben. Unter dem Motto „Hommage à Debussy“ entführte das Kammermusikensemble „Oxalys“ in zauberhafte Klangwelten.

Dachau – Mit Impressionismus verbindet man für gewöhnlich Facettenreichtum und helle Farbtöne, hat traumhafte Landschaften im Sinn oder sieht stimmungsreiche Bilder von Edouard Manet und Claude Monet vor dem inneren Auge. Nehmen Sie nun all diese Eindrücke und stellen Sie sich das akustische Äquivalent vor – voilà, nun haben Sie die perfekte Umschreibung des Schlosskonzertes.

Zum belgischen Ensemble „Oxalys“ gehören viele hervorragende Musiker, nach Dachau waren fünf von ihnen gekommen: Toon Fret an der Flöte, Annie Lavoisier an der Harfe, an der Bratsche Elisabeth Smalt, der Geiger Naaman Sluchin und die Cellistin Amy Norrington. So unterschiedlich die einzelnen Instrumente sind, so vielfarbig war auch das Klanggewebe, das die Interpreten in unterschiedlichen Konstellationen zu flechten vermochten.

Zwar waren die ausgewählten Werke von Joseph Jongen, Arnold Bax, Albert Roussel und natürlich Claude Debussy einander im Kompositionsstil ähnlich, dennoch war der Abend keinesfalls langatmig. Unter anderem durch das Wechselspiel ruhiger und temperamentvoller Sätze und durch verschiedene Besetzungen war das Programm äußerst spannend und abwechslungsreich konzipiert. Besonders passend war die Platzierung von Debussys „Syrinx“ für Flöte solo als erstes Werk des Konzertes. Das Stück handelt von dem Gott Pan, und tatsächlich glich der Vortrag einem Begrüßungsruf wie mit einer Panflöte. Mit bemerkenswerter Ruhe und charismatischer Spannung hielt Toon Fret auf seinem Instrument quasi eine musikalische Ansprache, die mit verheißungsvollen, perlenden Klängen eine zauberhafte Geschichte erzählte.

In diversen Trio-Konstellationen bewiesen die Mitglieder von „Oxalys“ im weiteren Verlauf des Konzertes, dass der Anfang nicht zu viel versprochen hatte. Mit Cello, Flöte und Harfe boten sie die „Deux pièces en trio op. 80“ von Joseph Jongen lebhaft und schattierungsreich dar.

Für Jaques Iberts 1944 geschriebenes Trio kam statt der Flöte Naaman Sluchin mit seiner Violine hinzu und brachte ein neues, strahlend silbriges Timbre mit ein. Durch die andere Besetzung war die Klangsprache völlig verändert und wirkte nun statt flirrend und luftig eher intensiv und gesanglich.

Besonders beeindruckend war hier vor allem Annie Lavoisiers virtuoses, polyphones und außergewöhnlich leichtfüßiges Harfenspiel, aber auch die anderen Musiker überzeugten durch ihr präzises, graziles und überaus wandelbares Spiel. Sonor und warm schmiegte sich Elisabeth Smalts Bratsche bei dem ursprünglich als Trauermusik komponierten „Elegiac Trio“ von Arnold Bax an Harfe und Flöte. In voller Besetzung trat das Quintett nur mit der Serenade op. 30 von Albert Roussel auf die Bühne.

Nachdem der Abend eine Hommage an Claude Debussy war und mit einem Werk dieses Komponisten begonnen hatte, bildete die 1915 geschriebene „Sonate für Flöte, Viola und Harfe“ einen würdigen Abschluss. Ein letztes Mal zeigten die Interpreten eindrucksvoll ihr lebendiges, mannigfaltiges, delikates und feines Spiel, das auch nach diesem umfangreichen Konzert zu keiner Zeit müde oder weniger detailreich wirkte.

Wer mit einem rein impressionistischen Programm vor sein Publikum tritt, kann selten frenetische Bravo-Rufe und tosenden Beifall erwarten – viel zu zart, feingliedrig und zerbrechlich ist diese Art der Musik, die keine reißerischen Momente oder furiosen technischen Spielereien zur Schau stellt. Auch die Zuhörer im Dachauer Schloss reagierten mit relativ ruhigem, dennoch großzügigen Applaus, sie waren von der Darbietung verzaubert.

