Schmerzstation des Amper-Klinikums Dachau wird zur Tagesklinik - künftig keine Übernachtungen mehr

Übernachtungen wird es in der Schmerzstation des Amper-Klinikums in Dachau zukünftig nicht mehr geben.

Von Nikola Obermeier schließen

Das Amper-Klinikum nimmt für Schmerztherapie stationär keine Patienten mehr auf, denn die Schmerzstation wird zur Tagesklinik.

Dachau – Die Schmerztherapie am Helios Amper-Klinikum nimmt nach Pfingsten keine neuen stationären Patienten mehr auf. Wie Martin Pechatschek, Pressesprecher der Helios Amper-Kliniken, mitteilt, werden ab diesem Zeitpunkt die Patienten in die tagesstationäre Betreuung eingegliedert.

Dr. Bernhard Arnold hatte die Fachabteilung am Helios Amper-Klinikum im Jahr 1999 aufgebaut und erfolgreich geleitet. Der Mediziner entwickelte die Abteilung in Dachau zu einer der renommiertesten in Bayern. Er führte als einer der Ersten in Deutschland die multimodale Schmerztherapie ein, eine auf den individuellen Patienten abgestimmte Betreuung durch ein fachübergreifendes Team. Dr. Arnold begann mit einer teilstationären multimodalen Schmerztherapie in Dachau, seit 2006 bot das Amper-Klinikum auch eine vollstationäre Behandlung an. Ende März 2020 ging Arnold in Ruhestand, Dr. Madlen Lahne übernahm die Nachfolge. Nun, nachdem Madlen Lahne die Klinik verlassen hat, wird die Vollstation wieder zur Tagesklinik.

Tagesstation schon seit längerer Zeit geplant

Klinik-Sprecher Pechatschek betont, dass die Schmerzklinik nicht geschlossen werde. „Seit langem erbringt das Team dort bereits tagesstationäre Leistungen in der Schmerzmedizin. Unter den Corona-Bedingungen mit Abstands- und Testregelungen sowie einem zeitweisen Verbot elektiver Leistungen wurden tagesklinische Angebote in allen Kliniken, so auch in Dachau, zurückgefahren oder ausgesetzt.“

Alle Angebote bleiben weiter erhalten

Die Wiedereröffnung des tagesstationären Bereichs sei schon seit längerer Zeit geplant, dieser Prozess habe sich durch den Weggang von Dr. Lahne beschleunigt. „Es werden weiterhin alle Therapieangebote aufrecht erhalten. Dazu gehört die Multimodale Schmerztherapie, die Behandlung chronischer Schmerzen und Schmerzen unklarer Ursache. Nur Übernachtungen in der Klinik fallen zukünftig weg“, so Pechatschek. Ab Pfingsten werden die Patienten in die tagesstationäre Betreuung eingegliedert. In der Woche ab dem 12. Juni werden die letzten stationären Patienten regulär nach Abschluss der Therapie entlassen. no