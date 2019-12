Mit Blähschiefer gegen Glatteis

Schnee und Glatteis kommen. Doch der Winterdienst in Stadt und Landkreis Dachau ist gerüstet. Und auch zu nachtschlafender Zeit bereit.

Dachau – Die Stadt und der Landkreis Dachau sind gut für den Winter gerüstet. Bereits seit 15. November gibt es im Stadtgebiet bei entsprechender Witterung Kontrollfahrten mit zwei Fahrzeugen, die messen, ob es glatt ist und gestreut werden muss. „Ist das der Fall, wird die Rufbereitschaft ausgelöst und die Frühschicht rückt aus“, erklärt der Leiter des Dachauer Bauamts, Moritz Reinhold.

Die Schichten für den Winterdienst seien auch schon eingeteilt: Die Frühschicht beginnt um 4 Uhr morgens zu räumen und, wenn nötig, zu streuen, die Spätschicht ist dann bis 20.30 Uhr unterwegs. „Von Schichtende bis zirka 23 Uhr werden wir von privaten Dienstleistern unterstützt, die vor allem im Bereich um Bushaltestellen dafür sorgen, dass es schneefrei und nicht glatt ist.“

Außerdem seien an allen Standorten die Silos gut mit Salz, Salzsole und sogenanntem Blähschiefer gefüllt. Letzteren nutzt die Stadt Dachau seit einem Jahr anstelle von Split. Das Gestein ist zwar etwas teurer als Split, hat aber nachhaltige Vorteile. Das Material stammt aus dem Tagebau und wird gebrannt; dadurch wird es porös und bläht sich auf – die Folge: Die leichten Steinchen sinken in Eis und Schnee nicht ab, im Gegenteil, sie arbeiten sich stetig nach oben. Im Frühjahr, wenn eine bestreute Fläche taut, schwimmt der Blähschiefer im Gegensatz zu Split außerdem oben und sorgt bei erneutem Gefrieren für mehr Griffigkeit. Dadurch muss die Stadt deutlich weniger ausbringen als vom klassischen Rollsplitt und hat am Ende des Winters wesentlich weniger wegzukehren. Zudem ist laut Stadt die Bremswirkung des Schiefers besser als die von Splitt.

Gänzlich ohne Salz aber funktioniert ein richtiger Winterdienst trotz aller Umweltfreundlichkeit auch nicht. Besonders in der Altstadt auf dem holprigen Kopfsteinpflaster wird es verwendet, erklärt das Stadtbauamt.

50 Mitarbeiter mit 25 Fahrzeugen sind in den kommenden Wintermonaten im Stadtgebiet im Einsatz. Mithilfe von Lkw mit Räumschild, Salzstreufahrzeugen und Handgeräten sorgen die Mitarbeiter dabei für das Enteisen und Räumen von Straßen und sind somit, nach Worten des Stadtbauhofs, „auch für enge Straßen in Siedlungen gerüstet“.

Laut Landratsamtssprecher Wolfgang Reichelt sind aber auch der Kreisstraßenmeister und sein Team, das für 155 Kilometer Kreisstraße zuständig ist, gut gewappnet. Der Winterdienst umfasst zwölf Mitarbeiter und drei Lastwagen, einen Unimog, Schneepflüge und Streuer. Wann und wo geräumt werden muss, wird auch auf den Kreisstraßen mithilfe von Kontrollfahrzeugen bestimmt, die bereits um 2 Uhr nachts ihre ersten Kontrollfahrten starten.

Vor allem bei der Salzstreuung wird auf eine an die Witterung angepasste Streumenge geachtet. Derzeit sind 1200 Tonnen Streusalz eingelagert, letztes und vorletztes Jahr wurden zirka 700 Tonnen verstreut. Aufgabe der Frühschicht ist es, die Straßen bis zum morgendlichen Berufsverkehr sicher befahrbar zu machen; die Spätschicht, die vormittags übernimmt, hält die Straßen dann bis abends frei – auch wenn „vielen Autofahrern scheinbar das Verständnis für die schweren, breiten Räumfahrzeuge fehlt“, wie Reichelt berichtet. FRANZISKA SAMMER