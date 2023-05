SPD Dachau: Schneider geht, Behrendt übernimmt

Von: Stefanie Zipfer

Teilen

Neues Führungsteam: der neue Dachauer SPD-Vorsitzende Dennis Behrendt (rechts) mit seinen Stellvertretern Anke Drexler und Stefan Hefele. © hab

Die Dachauer SPD stellt sich neu auf. Sören Schneider verlässt Dachau, Brigitte Hinterscheid wird für ihn in den Stadtrat nachrücken.

Dachau – Es soll Zeiten gegeben haben, da flogen bei den Jahreshauptversammlungen der Dachauer SPD die Fetzen - und Parteibücher. In diesem Jahr war es ganz anders. Es wurde umarmt, gedrückt und geherzt, dass es eine Freude war. Dazu flossen sogar ein paar Tränchen.

Der Grund: Sören Schneider, langjähriges Ortsverbandsmitglied, Stadtrat und seit zwei Jahren auch Ortsvorsitzender der Genossen, hört auf. Er ziehe mit seiner Familie „ins schöne Niedersachsen“, wie er berichtete. Wann der Umzug erfolgt, das dort gekaufte Haus fertig saniert und bezugsfertig ist und er dann endgültig Dachau verlassen wird, sagte er nicht. Sicher aber sei: „Es ist gut, was hier in Dachau war. Aber es ist genauso gut, was jetzt kommt für meine Familie und mich.“

Oberbürgermeister Florian Hartmann verabschiedete den Freund und Parteifreund mit herzlichen Worten. Schneider sei ein „wahnsinniger Teamplayer“, ein Mann mit „großer sozialer, emotionaler und kognitiver Intelligenz“, ein „sehr guter Zuhörer“ und „geduldiger Mensch“.

Einen herzlichen Abschied sowie Geschenke bekam der scheidende Vorsitzende Sören Schneider von seinem (Partei-)Freund Florian Hartmann. © hab

„Fast zeitgleich“, so der OB, sei man in die SPD eingetreten. Er selbst am 1. März 2007, Schneider nur einen Monat vorher, am 1. Februar. Gemeinsam habe man die Jusos im Landkreis Dachau „reaktiviert“ und bei den vergangenen Kommunalwahlen „große Erfolge“ gefeiert.

Der Ortsverband, so Hartmann, werde Schneider vermissen, dem doch die Themen „Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität“ immer so wichtig waren. Den Dachauern bleibe nun nur die Hoffnung, dass er diese „SPD-Prägung“ auch an seine beiden Kinder sowie die neue Heimat weitergebe. Über Sören Schneider, so Hartmann, „kann sich jeder Ortsverband freuen“!

Zum Abschied bedachten die Genossen ihren scheidenden Vorsitzenden mit einem besonderen, einem Dachauer Geschenk: Schneider bekam einen Apfelbaum, beziehungsweise Samen des sogenannten Korbiniansapfels. Zur Erklärung: Korbinian Aigner, genannt der Apfelpfarrer, war katholischer Geistlicher und ab den 1930er-Jahren erklärter Gegner der Nationalsozialisten. Von 1941 bis 1945 war er daher im KZ Dachau inhaftiert und musste Zwangsarbeit, vorwiegend in der Landwirtschaft, leisten. Dennoch schaffte es Aigner in diesen Jahren, zwischen zwei Baracken Apfelbäume zu pflanzen und sogar neue Sorten zu züchten. Die Sorte KZ-3 überdauerte das NS-Regime – als Korbiniansapfel gibt es sie noch heute.

Zu Schneiders Nachfolger bestimmte die Versammlung einstimmig Dennis Behrendt. Der Stadtrat und hauptberufliche BRK-Geschäftsführer versprach, den Ortsverband „in der Mitte der Gesellschaft verankern“ zu wollen, „nah an den Menschen“ zu sein und „Themen anzusprechen, die den Menschen wirklich wichtig sind“.

Behrendts Stellvertreter sind Anke Drexler sowie Stefan Hefele. Drexler, die im Stadtrat die SPD-Fraktion führt, war auch in den Jahren zuvor schon Stellvertreterin. Gerne hätte auch sie Sören Schneider eine Abschiedsrede gehalten, allerdings kamen ihr immer wieder Tränen der Rührung dazwischen. „Ich bin einfach so eine Heulsuse“, bekannte sie. Stefan Hefele war als bisheriger Beisitzer ebenfalls schon Mitglied des Ortsvorstands.

Weiterhin für die Kassenführung zuständig ist Bernd Hubensack. Dieses Amt hat er in Dachau seit 20 Jahren inne und auch in seiner alten Heimat Osterode – „also da, wo der Sören jetzt hinzieht“ – war er bereits Kassier des örtlichen SPD-Vereins. Insofern, fand er, „schließt sich der Kreis“.

In ihrem Amt als Schriftführerin bestätigt wurde Brigitte Hinterscheid; sie soll nach Schneiders Umzug auch dessen Stadtratssitz übernehmen. Zu Revisoren bestimmte die Versammlung Anthony Vilano und Richard Bartl. Die Beisitzer heißen Daniela Flach, Katja Caspari, Uwe Istenes, Sophie Kyriakidou, Ramon Rümler, Sabina Endler-Navratil, Luca Zimmermann und Zgim Alija.

Nach über 20 Jahren dagegen nicht mehr im Vorstand ist Silvia Neumeier. Die langjährige Funktionärin und Stadträtin war laut Sören Schneider stets eine „standhafte Diskutandin. Wer an ihr vorbei wollte, der hatte zu kämpfen“. Auch Stadtrat Andreas Gahr gibt nach zehn Jahren im Ortsvorstand seine Vereinsarbeit ab.

Der neue Beisitzer Zgim Alija, 20 Jahre jung und Jurastudent im vierten Semester, sorgte am Ende dafür, dass sich die ansonsten schwer gerührte Stimmung im kleinen Saal der ASV-Gaststätte wieder merklich lockerte. Seinen Namen, erklärte er lässig, spreche man wie den englischen „Jim“ aus. Über seinen Freund – und SPD-Stadtrat – Berkay Kengeroglu sei er bei den Genossen gelandet, vor zweieinhalb Jahren folgte sein Beitritt. Und, was solle er sagen: „Seitdem geht’s nur bergauf! Olaf Scholz ist Kanzler!“