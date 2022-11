Schnelle Festnahme nach tödlicher Messerattacke

Dachauer (22) ist mutmaßlicher Täter des Verbrechens in München-Perlach

Eine Messerattacke ereignete sich in der Nacht zum Sonntag in München-Perlach. Die Polizei konnte den mutmaßlichen Täter rasch ermitteln.

Dachau/München – In der Nacht von Samstag auf Sonntag war ein 25-jähriger Kroate (mit Wohnsitz in München) kurz nach Mitternacht in einer Grünanlage in München-Perlach mit mehreren Stichen getötet aufgefunden worden. Die Ermittlungen wurden von der Münchner Mordkommission übernommen und sofort intensive Fahndungsmaßnahmen sowie umfangreiche Beweissicherungsmaßnahmen durchgeführt. Noch am gleichen Tag gelang es der Kripo, den mutmaßlichen Täter zu ermitteln und zu verhaften – einen Dachauer.

+ Die Polizei konnte den mutmaßlichen Täter nach kurzer Fahndung festnehmen. © Carsten Rehder

Durch die Ermittlungen, zusammen mit der Kapitalabteilung der Staatsanwaltschaft München I, wurde der 22-jährige Tatverdächtige mit bosnisch-herzegowinischer Staatsangehörigkeit identifiziert und gegen 20 Uhr an seinem Wohnsitz in Dachau durch Spezialeinheiten widerstandslos festgenommen.

Der 22-Jährige machte bislang keine Angaben zum Tatverlauf. Nach dem aktuellen Ermittlungsstand war das Opfer zuvor mit dem 22-Jährigen in ein Streitgespräch geraten, in dessen Verlauf der Tatverdächtige mit einem noch unbekannten Gegenstand auf ihn einstach.

Am Sonntag gegen 0.20 Uhr fand ein Passant eine leblose Person. Diese befand sich in einer Grünanlage neben dem Karl-Marx-Ring (Höhe Peschelanger). Im Zuge der Ermittlungen konnte nun die Identität der leblosen Person geklärt werden. Es handelt sich um einen 25-jährigen Mann mit Wohnsitz in München. Das Kommissariat 11 übernahm die Ermittlungen.

Die Spurensicherung führte Beweissicherungsmaßnahmen durch. Die Rechtsmedizin wurde ebenfalls hinzugezogen. Im Einsatz waren über 20 Streifen. dn

