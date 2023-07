Schockanrufer erbeuten Schmuck von Rentnerin - Ehemann verhindert Bargeldübergabe

Wertvollen Schmuck haben Schockanrufer am Montagnachmittag von einer Rentnerin in Dachau erbeutet. (Symbolfoto). © Friso Gentsch/dpa

Wertvollen Schmuck haben Schockanrufer am Montagnachmittag von einer Rentnerin in Dachau erbeutet. Deren Ehemann konnte eine zweite Übergabe an die Kriminellen verhindern.

Dachau – Am Montagnachmittag waren Betrüger mit der Masche Schockanruf in Dachau erfolgreich. Eine Rentnerin aus Dachau übergab wertvolle Schmuckstücke mit einem Wert im oberen vierstelligen Bereich an einen Betrüger, wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord gestern mitteilte. Als die Kriminellen versuchten, auch noch an Bargeld zu gelangen, verhinderte der Ehemann eine zweite Übergabe und informierte die Polizei. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck ermittelt und hofft auf Hinweise von Zeugen (Telefon 0 81 41/61 20).

Die Masche ist immer die Gleiche: Das Opfer erhält zunächst einen Anruf einer unbekannten Person, die sich oftmals als Polizeibeamter, Staatsanwalt oder Rechtsanwalt ausgibt. Mit der Legende, dass der Sohn, die Tochter, der Enkel oder andere Verwandte einen schweren Unfall verursacht hätten, bei dem eine Person getötet wurde, setzen sie ihr Gegenüber am Telefon unter Druck. Nur mit einer sofortigen Übergabe von Bargeld könne geholfen werden.

So auch in diesem Fall: Der 79-jährigen Dachauerin, die in der Augustenfelder Straße wohnt, wurde am Montag kurz vor 15 Uhr am Telefon von einem vermeintlichen Polizeibeamten mitgeteilt, dass der Sohn einen schweren Verkehrsunfall verursacht hätte, bei dem ein Kind getötet worden sei. Ihr Sohn könne einer sofortigen Haftstrafe nur durch eine unverzügliche Bargeldzahlung entgehen. Da die Rentnerin kein Geld zu Hause hatte, zeigten sich die Betrüger zunächst auch mit der Übergabe von Schmuck einverstanden. Doch nach der erfolgten Schmuckübergabe erhielt die Rentnerin erneut einen Anruf von den Betrügern, so die Polizei. Sie wurde nun aufgefordert, Bargeld beizubringen, da der übergebene Schmuckwert nicht ausreiche. Der Ehemann, der gerade noch rechtzeitig nach Hause kam, bemerkte den Betrug und verhinderte eine zweite Übergabe. Er informierte sofort die Polizei.

Das Polizeipräsidium Oberbayern Nord wirkt diesen Betrugsmaschen massiv entgegen und wird am heutigen Mittwoch mit einer groß angelegten Präventionsaktion in mehreren Landkreisen, darunter auch Dachau, gezielt das Gespräch mit den Bürgern suchen, um Aufklärungsarbeit zu leisten. dn