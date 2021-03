Aus 60 Wohnungen werden 120

Nachverdichtung auf einem Grundstück in Dachau-Ost

von Stefanie Zipfer schließen

Auf dem Eckgrundstück Würmstraße und Fünfkirchner Straße in Dachau-Ost will die Stadtbau GmbH die drei dreistöckigen Wohnblöcke abreißen und durch neue, vierstöckige ersetzen. Zudem sollen auf der Fläche drei kleinere „Punkthäuser“ gebaut werden. In Summe könnten so 60 neue Wohnungen entstehen.