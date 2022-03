Schräges Bauernmusiktheater: Klappe die Dritte: Theater am Stadtwald führt „Der verreckte Hof auf“

Im dritten Anlauf soll es endlich klappen: Das Theater am Stadtwald führt ab 8. April im ASV-Theatersaal seine Stubenoper „Der verreckte hof“ auf. © Dietz/Theater am Stadtwald

Klappe die Dritte: Das Theater am Stadtwald führt „Der verreckte Hof auf“.

Dachau – Zweimal stand „Der verreckte Hof“, eine Stubenoper von Georg Ringsgwandl, schon auf dem Spielplan des Theater am Stadtwald – jedes Mal verhinderte Corona und die damit einhergehenden Einschränkungen für den Kulturbetrieb eine Aufführungssaison.

Im dritten Anlauf nun ist die Truppe rund um Regisseur Franz Xaver Vieregg guter Dinge, an den angesetzten fünf Terminen das Stück dem Publikum auf der Bühne zu präsentieren.

Das Thema des Stückes klingt vertraut: Verwitwete Bäuerin hat den Hof fest in der Hand, ist jedoch selbst schon pflegebedürftig. Die Kinder wollen den Hof nicht übernehmen und drücken sich auch vor der Pflege ihrer nicht ganz einfachen Mutter. Es wird eine Pflegerin aus einem osteuropäischen Land engagiert und zusammen mischen die beiden Frauen den Hof ordentlich auf. Die Texte sind mal gefühlvoll und witzig, dann wieder bitter böse und sehr hintergründig. Neben ausgiebiger Unterhaltung hält der Autor nicht nur dem Protagonisten, sondern auch dem Publikum einen Spiegel vor und deckt allgegenwärtige Probleme im menschlichen Miteinander auf. Live-Musik, von Geert Helberg, Dagmar Burgmair und Marion Faupel, gespielt, unterstützt von Bernhard Vieregg, untermalen das Stück mit eingehenden, aber auch schrägen Klängen.

Die komische und gleichzeitig tragische Figur der Bäuerin wird von Monika Trejo-Lidl gespielt. Ihre Kinder, die immer genervte Lehrerin und der gestresste Businessman werden von Stefanie Thurner und Bernhard Vieregg verkörpert. Christopher Hollfelder stellt Günter, ihren Schwiegersohn und Beamten im Sabatical dar. Svetlana, die Pflegerin und Kümmerin in allen Lebenslagen spielt Katrin Westermeier.

Die Aufführungen finden am Freitag und Samstag, 8. und 9. April, am Freitag und Samstag, 29. und 30. April, jeweils um 20 Uhr, sowie am Sonntag, 10. April, um 14 Uhr im ASV-Theatersaal statt. Einlass ist jeweils 90 Minuten vor Beginn. Der Saal ist bewirtschaftet. Karten können für 12,50 Euro über das ASV-Büro unter Telefon 0 81 31/5 68 10 reserviert werden. Bezahlung und Platzzuweisung erfolgt vor Ort. dn