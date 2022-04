SPD-Bundestagsabgeordneter Michael Schrodi im Interview: „Kann dieses Geschwätz nicht mehr hören!“

Von: Stefanie Zipfer

Die Umfragewerte von Kanzler Olaf Scholz sind schlecht, die Berliner Ampel-Koalition seit Monaten im Krisenmodus, und vor Ort fragen sich die Bürger, ob sie sich ihr bisheriges Leben auch noch in Zukunft leisten können. Michael Schrodi, für den Landkreis Dachau zuständiger SPD-Bundestagsabgeordneter, gibt im Interview mit der Heimatzeitung zu, dass er sich seine Arbeit nach der Wahl im September einfacher vorgestellt hätte. Aber: Man dürfe auch nicht alles schlechtreden!

Herr Schrodi, einigen prominenten Genossen wie Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wirft man gerade eine allzu große Nähe zu Russland vor, Kanzler Olaf Scholz unterstellt man Führungsschwäche. Was sagen Sie zu dieser Kritik?

Michael Schrodi: Ich sage, dass das selbstgefällige und zum Teil unverantwortliche Urteile sind. Wir als SPD haben – übrigens genau wie die Union unter den Kanzlern Merkel und Kohl – eine Politik der Diplomatie und Entspannung betrieben. Diese Politik hat uns jahrzehntelangen Frieden und Wohlstand gebracht. Diese Politik hat verhindert, dass aus einem Kalten Krieg ein heißer wurde.

Es gab also keine Fehler?

Putin hat für sich in den letzten Jahren ein Weltbild kreiert, das ihn nun diesen irrationalen, brutalen Angriffskrieg führen lässt. Dass er diesen Schritt wirklich tun würde, hätte ich vor einem halben Jahr nicht für möglich gehalten. Ich denke, dass es jetzt wenig bringt, in die Vergangenheit zu schauen. Was die Zukunft betrifft, bin und bleibe ich aber der Meinung, dass Krieg durch nichts zu rechtfertigen ist, dass wir aber dennoch mit Russland und China im Gespräch bleiben – jetzt aber unter geänderten Vorzeichen – und gleichzeitig unsere Verteidigungsfähigkeit stärken müssen.

Wie zufrieden sind Sie gerade mit der Arbeit von Kanzler Olaf Scholz?

Er macht das sehr unaufgeregt, sehr besonnen und sehr klar. Die Kritik, die da gerade an ihm geübt wird, dient absolut nicht der Sache. Führungsstärke heißt für mich, an einer Sache zu arbeiten, und nicht, sich breitbeinig hinzustellen und nur zu reden.

Umfragen zufolge wünschen sich viele Bürger aber einen entschiedeneren Einsatz Deutschlands für die Ukraine.

Sagen wir es so: Früher gab es 82 Millionen Fußball-Nationaltrainer, dann gab es 82 Millionen Virologen und gerade haben wir 82 Millionen Militärexperten. Wirklich, ich kann manches Geschwätz auch von Politikern wie Toni Hofreiter nicht mehr hören! Es bringt niemandem etwas, wenn der Bundeskanzler nach Kiew fährt. Viel sinnvoller ist das, was er tatsächlich macht, nämlich in Absprache mit unseren Bündnispartnern Geld zur Verfügung zu stellen, mit denen sich die Ukraine Waffen kaufen kann. Es geht auch um sicherheitspolitisch hochsensible Dinge, die kann er doch nicht ständig auf irgendwelchen Pressekonferenzen ausplaudern!

Was sagen Ihre Wähler an der Basis?

Da kriege ich sehr positive Rückmeldungen! Kürzlich schrieben zwei Pfarrer aus dem Wahlkreis eine dankbare E-Mail an den Kanzler, ich wurde in Kopie gesetzt. Sie seien froh über Herrn Scholz’ besonnene Haltung, stand in den Mails.

Womit sind Sie derzeit in Berlin beschäftigt?

Ich verhandle gerade federführend in der Koalition über die Energiepreispakete I und II. Dabei geht es um die Verteilung von insgesamt 30 Milliarden Euro, mit dem Ziel, die Bürger von den explodierenden Energiepreisen zu entlasten.

Explodierende Preise sind ein gutes Stichwort: Viele Menschen werden gerade von Zukunftssorgen geplagt.

Ich muss zugeben, dass tatsächlich schwierigere Zeiten auf uns zukommen und dass es – auch im Landkreis Dachau – zu Wohlstandseinbußen kommen kann. Allerdings möchte ich betonen: Ja, die Menschen haben Sorgen, die nehmen wir sehr ernst. Und wir unternehmen mit unseren milliardenschweren Hilfsmaßnahmen sehr viel, um alle Menschen gut durch die Krise bringen. Wir werden aber nicht alle Verluste vollständig ausgleichen können. Manche Kritik empfinde ich als nicht gerechtfertigt und als Jammern auf einem sehr hohen Niveau.

Wie meinen Sie das?

Sehen Sie sich doch um in unseren Nachbarländern! Was unser schon totgesagter Sozialstaat in der Pandemie geleistet hat, wie gut wir im internationalen Vergleich durch die Krisen gekommen sind, dafür werden wir andernorts bewundert und beneidet. Unser Staat hat mit Kurzarbeitergeld, Überbrückungshilfen, Kinderbonus und anderen Hilfen bewiesen, dass er handlungsfähig ist und reagieren kann. Darum bin ich auch jetzt überzeugt: Wir werden es wieder hinkriegen, und wir gehen unsere Probleme an!

Dennoch wirkt es oft so, als würden Bund und Länder eher gegeneinander als miteinander arbeiten.

Der Eindruck ist in manchen Teilen leider richtig. In vielen Dingen bremsen die Länderchefs. Herr Söder zum Beispiel schimpft gern und viel auf Berlin, dabei wäre es an der Zeit, dass er in seinem Land endlich selbst mal liefert.

Wo sollte Herr Söder denn besonders dringend liefern?

In unserer Verfassung ist klar geregelt, dass die Länder für die Kommunalfinanzen und den Wohnungsbau zuständig sind. Hier ist Herr Söder am Zug. Wichtig wäre für den Wirtschaftsstandort München aber auch endlich der Ausbau der erneuerbaren Energien, der in Bayern beispielsweise durch die 10H-Regel für Windräder gebremst wird. Zuletzt hat die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft die Staatsregierung aufgefordert, endlich die erneuerbaren Energien auszubauen, um Unternehmen und Arbeitsplätze der Zukunft zu halten. Auch im persönlichen Gespräch wurde das an mich herangetragen. Wenn selbst die Wirtschaftsbosse mit dieser Bitte zu mir als SPD-Abgeordnetem kommen, dann sehen Sie, wie weit es fehlt. (lacht)