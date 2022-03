Schrodi macht dem Landkreis Dachau Mut

Reaktion aus Berlin: MdB Michael Schrodi (SPD). © Archiv

Der Bund hat Förderungen zum Bau großer Bauprojekte gestoppt - schlecht auch für den Landkreis Dachau. Doch jetzt kommt ein Hoffnungsschimmer aus Berlin.

Dachau – Landrat Stefan Löwl hat sich an die Abgeordneten in Berlin gewandt, weil der Bund die Förderungen zum Bau energieeffizienter Bauprojekte gestoppt hat. Wie berichtet würden dem Landkreis dadurch 20 Millionen Euro Zuschüsse für den Neubau des Landratsamts sowie der Gymnasien Karlsfeld und Röhrmoos verloren gehen. MdB Michael Schrodi hat nun auf das Schreiben Löwl reagiert – und macht Mut.

In Briefen und Gesprächen an alle Abgeordneten hat Landrat Stefan Löwl darauf hingewiesen, dass wegen der Einstellung der KfW-Förderung dem Kreis 20 Millionen Euro Fördergelder für die drei energieeffizient geplanten Großvorhaben, den Neubau des Landratsamts sowie die Errichtung der beiden Gymnasien in Röhrmoos und Karlsfeld, verloren gehen könnten. Er mache sich „massive Sorgen, wobei alle drei Projekte alternativlos sind“, so Löwl im Interview mit den Dachauer Nachrichten in der Donnerstagsausgabe.

Einer der Adressaten der Landratsbriefe war der SPD-Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Dachau und Fürstenfeldbruck, Michael Schrodi. In einem offenen Brief hat Schrodi auf den KfW-Förderstopp reagiert.

„Bereits am 4. November 2021 hatten das damals CDU-geführte Wirtschaftsministerium und das Bauministerium unter Horst Seehofer (CSU) beschlossen, die KfW-55-Förderung zum 31. Januar 2022 auslaufen zu lassen. Dies war selbstverständlich auch Presseberichten zu entnehmen. Der daraufhin einsetzende enorme Run auf die Förderung wie auch der Antragsstopp kamen also nicht ,unerwartet’.

So ist weiterhin leider nicht ganz nachzuvollziehen, weshalb trotz Kenntnis der Frist und des längeren Vorlaufs der Bauvorhaben die Förderanträge nicht schon vor dem 24. Januar fertiggestellt und eingereicht wurden, denn letztlich wurde die Antragsfrist lediglich um eine Woche vorverlegt“, ordnet Schrodi die Sachlage ein.

Laut eines Berichts des Nachrichtenmagazins „Der Spiegel“ sollen aber nicht nur Unions-Politiker am Förderstopp beteiligt gewesen sein. So soll es eine Absprache zwischen dem von Peter Altmaier geführten Wirtschaftsministeriums und dem Finanzministerium gegeben haben, das Förderprogramm im Januar zu beenden, dies der Öffentlichkeit aber erst nach den Bundestagswahlen im November mitzuteilen. Finanzminister war seinerzeit Schrodis Parteikollege, der heutige Bundeskanzler Olaf Scholz.

Landkreis Dachau benötigt Fördermittel für Schulbauten

Landrat Löwl wiederum widerspricht Schrodi im Interview mit der Heimatzeitung. Für die im besseren KfW-40-Standard geplanten Großprojekte hätte der Landkreis die Fördermittel nicht im Vorhinein beantragen können, so Löwl, „da eine Fertigstellung innerhalb von drei Jahren erfolgen muss.

Ein privates Einfamilienhaus plant und baut man natürlich locker in diesem Zeitraum, ein Gymnasium leider nicht. Daher können die Anträge hier immer nur kurz vor Baubeginn gestellt werden, und deshalb ist Verlässlichkeit auf staatliche Förderprogramme für uns Kommunen auch so wichtig.“

Überdies stellt der Landrat klar: „Meine Hoffnung wäre, dass der Grundsatz im normalen Förderwesen, dass ein vorzeitiger Maßnahmenbeginn förderschädlich ist, bei solch zeitkritischen Vorhaben im Bildungsbereich ausgesetzt werden könnte.“ Deshalb auch die Schreiben, in denen Löwl die Abgeordneten bat, „bei zwingend notwendigen Maßnahmen das KfW-40-Programm nochmals aufzumachen, bis das neue Förderprogramm kommt, oder eben einen vorzeitigen Maßnahmenbeginn zuzulassen“.

In seinem Brief bestätigt Schrodi, dass die neue Bundesregierung in Nachfolge der bisherigen Förderung und in Umsetzung des Koalitionsvertrages ein neues Förderprogramm für den Neubau auflegen werde. „Dieses neue Programm ,Klimafreundliches Bauen’ soll spätestens am 1. Januar 2023 beginnen“, so der SPD-Abgeordnete.

„Für den Übergang“, fährt Schrodi fort, „wird ein befristetes Effizienzhaus-40-Neubau-Förderprogramm mit geänderten Bedingungen aufgelegt. Dies wird zeitnah erfolgen und gilt auch weiterhin für kommunale Vorhaben wie den Bau der beiden Gymnasien im Landkreis Dachau. Die Anträge hierzu können sicherlich fristgerecht eingereicht werden.“

Zum Schluss seines Briefs schreibt Schrodi: „Es ist der Ampelkoalition ein großes Anliegen, mithilfe des energieeffizienten Bauens und Sanierens einen Weg in eine klimaneutrale Energiepolitik zu ebnen, von der auch die Schülerinnen und Schüler in den künftigen Gymnasien in Röhrmoos und Karlsfeld profitieren werden.“

Worte, die Löwl und seine für die Projekte zuständigen Kreistagskollegen gerne hören. In seinem Brief ließ der Landrat schon durchblicken, wie die Lage ohne ausreichende Förderung wäre. Dann nämlich sei die rechtlich nicht verpflichtende Erreichung eines höheren Energiestandards nun und künftig in Frage gestellt, so der Landrat.

Löwl: „Vor dem Hintergrund der angespannten Finanzlage aller kommunalen Ebenen muss diskutiert werden, wie viel zusätzlichen Klimaschutz sich der Landkreis bei seinen Bauprojekten leisten kann.“

