Schüler zeigen Schülern: Kunst ist cool

Kunst ist nur was für ältere Genrerationen? Keineswegs, man muss es nur richtig machen. Drei Gymnasiasten aus Dachau führen Schüler auf ihre Art durch die Sieverding-Ausstellung im Schloss. Und belohnt wurden sie auch.

Dachau – Trocken, sehr theoretisch und zuweilen auch etwas langweilig: So haben viele Schüler Ausstellungsbesuche in Erinnerung. Ganz anders ist dagegen die Führung, die sechs Schulklassen aus dem Josef-Effner-Gymnasium, der Theresia-Gerhardinger-Realschule Weichs, der Mittelschule Indersdorf und der Wirtschaftsschule Scheibner zuletzt durch die Ausstellung von Katharina Sieverding im Dachauer Schloss bekommen haben.

Denn dieser Rundgang war gut verständlich, spannend und unterhaltsam – dank Lauren Müller (16), Nele Behrens (16) und Finn Walter (16). Die drei sind Schüler am Josef-Effner-Gymnasium, waren selbst schon bei der ein oder anderen faden Führung dabei – und wollten es jetzt besser machen.

Die Volksbank Raiffeisenbank Dachau setzte bei der Sieverding-Ausstellung im Schloss gemeinsam mit den Kunstlehrerinnen Margit Meyer und Karin Kottmeir vom Josef-Effner-Gymnasium das Projekt „Schüler führen Schüler“ um. Lauren Müller, Nele Behrens und Finn Walter hatten dazu freiwillig und größtenteils in ihrer Freizeit Führungen ausgearbeitet, in denen sie anderen Jugendlichen die Werke von Katharina Sieverding näherbrachten. „Kunst interessiert mich sehr, und es macht mir Spaß, vor Gruppen zu sprechen“, erklärt Finn Walter. Auch Lauren Müller und Nele Behrens waren sofort dabei, als ihnen ihre Lehrerin von der Aktion erzählte. „Wir fanden die Idee super“, so Nele Behrens. „Normalerweise führen immer nur Ältere durch Ausstellungen“, fügt Lauren Müller hinzu. „Wir wollen es anschaulicher als sie machen und die Kinder mehr mit einbeziehen.“

Dies schafften sie dadurch, dass sie beispielsweise fragten: „Wer von Euch findet Selfies wichtig?“ Und dann erklärten Müller und Behrens, wie Sieverding auf ihren Fotografien ihr Gesicht darstellt. An einer anderen Station sollten die Schüler dann in kleinen Gruppen selbst versuchen, ein Bild zu interpretieren, sie überlegten sich eigene Interpretationen zu den Bildern, philosophierten zum Beispiel über die merkwürdige Freundschaft zwischen einer Rechenmaschine und einem Vulkan und stellten zum Abschluss ein Bild nach.

Gefallen hat den Fünftklässlern die Führung auf jeden Fall: „Ich finde es gut, dass man seine Fantasie spielen lassen konnte“, fand Adrian (11). „Schön war, dass man sich selbst etwas zu den Bildern überlegen konnte“, sagt auch Ferdinand (10).

Auch die Schüler, die die Führungen machten, hatten Spaß an dem Projekt: „Es ist toll, dass die Klassen alle so mitmachen“, berichtet Lauren Müller. Ein Höhepunkt war für die drei Führer außerdem, dass sie die Künstlerin selbst kennenlernen konnten. „Sie war sehr nett“, fand Nele Behrens. „Es hat sich auf jeden Fall gelohnt, mitzumachen.“

Und wer weiß, vielleicht gibt es irgend ja wieder so ein Projekt? Denn die Volksbank Raiffeisenbank Dachau war ebenfalls zufrieden. „Schüler aus derselben Lebenswirklichkeit erleichtern anderen Kindern und Jugendlichen den Einstieg und wecken das Interesse und die Neugier an Kunst und Kultur“, findet Bankvorstand Karl-Heinz Hempel.