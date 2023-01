Schüler sollen ÖPNV nutzen - Manche Eltern sind dagegen

Rein in den Bus: Sollen Grund- und Mittelschüler zukünftig in Stadtwerke-Fahrzeugen befördert werden? Die Verwaltung prüft den Sachverhalt.

Dachau

Von Stefanie Zipfer schließen

Die Stadt hat in den vergangenen Jahren viel Geld in den Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs investiert. Um schon die Kleinsten mit der Nutzung des ÖPNV vertraut zu machen und die Busse besser auszulasten, sollen die Stadtwerke-Busse bald auch zur Schülerbeförderung eingesetzt werden. Doch Eltern sind skeptisch.

Dachau – Die Stadt vergibt im regelmäßigen Turnus im Rahmen von Ausschreibungsverfahren ihre Schülerbeförderung. Die aktuellen Verträge – vorwiegend mit privaten Busunternehmen – laufen zum Schuljahresende aus. Die Frage, wie es ab September weitergehen soll, wie die Dachauer Grund- und Mittelschüler dann in ihre Schulen kommen sollen, muss zeitnah beantwortet werden. Soll die Beförderung künftig nur noch per E-Bus erfolgen? Oder dürfen auch Busse mit anderer Antriebstechnik eingesetzt werden? Und vor allem: Sollen es weiter private Busunternehmen sein, die die Kinder in die Schule fahren?

Stadt verweist auf das Einsparen von Kosten und auf den Umweltschutz

Wenn es nach Oberbürgermeister Florian Hartmann und seine Verwaltung geht, darf es gern auch der städtische Busverkehr sein, der die Kinder zur Schule bringt. Das Angebot sei zuletzt „massiv ausgebaut worden“, es habe „städtische Dimensionen“, so Hartmann am Mittwoch im Familien- und Sozialausschuss. Zudem würde sich die Stadt durch die Nutzung des vorhandenen Busangebots viel Geld sparen im Vergleich zur Beauftragung privater Busunternehmen: rund 138 564 Euro. Wichtig sei auch der Umweltaspekt: Die Kinder würden frühzeitig an die Nutzung des städtischen Busverkehrs herangeführt; indem das bestehende Busangebot die zusätzlichen Schulbusfahrten übernimmt, würde zudem der städtische Berufsverkehr entlastet.

Grundschüler könnten überfordert sein

Doch für die Stadträte im Ausschuss und die Eltern – vor allem der Kinder an der Klosterschule – geht die Sicherheit vor. „An Kindern sparen ist ein No-Go für uns“, betonte etwa CSU-Rätin Elisabeth Zimmermann. Ihre Fraktionskollegin Katja Graßl erklärte, dass Grundschulkinder ihrer Meinung nach „grundsätzlich nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren sollten“. Bei Mittelschülern mag dies funktionieren, aber „sobald ein Grundschulkind ein- bis zweimal umsteigen muss, sehe ich ein großes Risiko“. Dr. Christian Hillebrand als Elternbeiratsvorsitzender der Klosterschule sähe in einem Wechsel hin zum ÖPNV „eindeutig die Gefahr, dass Grundschulkinder von der allmorgendlichen Fahrt mit dem ÖPNV zur Schule überfordert sein könnten“.

Am Ende wurde das Thema vertagt. Stefan Januschkowetz als Verkehrssicherheitsbeauftragter der Stadt soll nun genau untersuchen, mit welchen ÖPNV-Linien welche Kinder an welche Schule gefahrlos und zuverlässig gebracht werden könnten. Im Anschluss soll dann entschieden werden, ob elektrisch betriebene Busse dafür sorgen sollen, dass die Kinder zur Schule kommen.