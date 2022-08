Schüler verewigen sich mit Graffiti-Aktion im Dachauer Mühlbachviertel

Sprühende Ideen: eine Schülerin in Aktion. © Isaria München Projektentwicklungs GmbH

Zehn Schulen haben sich beworben, um sich am Bauzaun in der Konrad-Adenauer-Straße in Dachau zum Thema „Zukunft Wohnen“ in einer großen Graffiti-Aktion künstlerisch zu betätigen.

„Wir wollten, dass die Vorstellungen der Kinder und der Jugendlichen für das neue Quartier einen kreativen Ausdruck finden. Schließlich wird das neue Mühlbachviertel Zuhause, Aufenthaltsort und Lebensmittelpunkt für zahlreiche Familien sein“, sagten Projektleiter Michael Gerstner und die stellvertretende Projektleiterin Anika Schmider einhellig.

Mehrere Klassen beteiligten sich an der Sprüh-Aktion

Deshalb malten und sprühten mehrere Klassen aus Dachauer Schulen unter der Workshopleitung des Vereins Outer Circle an zwei Tagen zum Schulausklang direkt am Gelände. Mit dabei waren drei Klassen der Montessorischule, zwei 8. Klassen der Dr.-Josef-Schwalber-Realschule, ebenfalls zwei 8. Klassen der Mittelschule Dachau-Süd, 25 Kinder der Grundschule Augustenfeld und eine 6. Klasse der Theresa-Gerhardinger-Realschule aus Weichs.

Ihre Kreativität war gefragt: ein Teil der Schüler, die bei der Graffiti-Aktion mitgemacht haben. © Isaria München Projektentwicklungs GmbH

Für die künstlerische Leistung wird es auch eine Belohnung geben. Die Isaria München Projektentwicklungs GmbH, die das Projekt für die Deutsche Wohnen realisiert, hat für die drei schönsten Umsetzungen einen Preis von jeweils 500 Euro ausgelobt. Die Entscheidung, wer den Preis gewinnt, wird in einer Kombination aus Jury-Entscheidung und öffentlicher Abstimmung getroffen. Wer die Jury bildet und wie die öffentliche Abstimmung erfolgt, soll noch bekannt gegeben werden.

„Es wird Zeit, dass auf dem ehemaligen Industriegelände ein lebenswertes Quartier entsteht. Die Stadt Dachau macht alles, um die Voraussetzung für einen schönen und nachhaltigen Stadtteil zu schaffen. Wir sind bereit, die Planungen in die Tat umzusetzen“, sagte David Christmann, Sprecher der Isaria-Geschäftsführung.

„Was die Kinder und Jugendlichen auf den Bauzaun zaubern und wie sie sich ein lebendiges Quartier vorstellen, ist spannend zu beobachten. Beeindruckend ist vor allem, mit wie viel Begeisterung und Engagement die Schüler und Lehrer ihre Vorstellungen umsetzen, vielen Dank dafür.“

mm

