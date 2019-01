Sanktionen für streikende Schüler

Auch einige Gymnasiasten aus dem Landkreis Dachau haben am Freitag beim Schülerstreik mitgemacht und sind nach München gefahren.

Dachau/Indersdorf– Die Jugendorganisation Fridays for Future hat am Freitag in vielen deutschen Städten zu einem Schülerstreik für den Klimaschutz aufgerufen. Unter anderem in München sollten die Schüler während der Schulzeit demonstrieren – doch eigentlich herrscht die Schulpflicht. Am Ignaz-Taschner-Gymnasium haben einige Schüler bereits im Vorfeld gefragt, ob und wie sie an der Demo teilnehmen könnten, berichtet Schulleiter Erwin Lenz. Ihm sind jedoch die Hände gebunden: „Wir halten uns an die gesetzlichen Vorgaben.“ Eine Befreiung von der Schule gibt es deshalb nicht. Wenn ein Schüler jedoch eine krankheitsbedingte Entschuldigung für den Freitag mitbrächte, würde die Schule sicher nicht anfangen, nachzuforschen, so der Schulleiter. Am Gymnasium Markt Indersdorf wusste Schulleiter Thomas Höhenleitner von drei Schülern, die unentschuldigt fehlten. „Mit ihnen werden wir reden“, so der Indersdorfer Schulleiter.

Die Sanktionen dafür liegen im Ermessensspielraum der Schulleitung. Höhenleitner bedauert, dass er erst gestern von der Demo erfahren hat: „Ansonsten hätten wir die Schüler frühzeitig über die rechtliche Lage informiert.“ Vom Josef-Effner-Gymnasium waren wohl keine Schüler bei der Demo.