Schülerzeitung des JEG erhält Innovationspreis: Schüler sprechen im Interview über die Zukunft von Zeitungen

Von: Christiane Breitenberger

Jubeln ist angesagt: Die Schülerzeitung Ente des Josef-Effner-Gymnasiums wurde mit dem Innovationspreis ausgezeichnet. © norbert habschied

Mitglieder der Schülerzeitung Ente des Josef-Effner-Gymnasiums sprechen über ihre Auszeichnung und die Zukunft von Zeitungen

Dachau – Seit 45 Jahren gibt es am Josef-Effner-Gymnasium Dachau die Schülerzeitung Ente. Für ihre aktuelle Ausgabe mit dem Titel „Just Imagine“ wurden die Redakteure beim Bundeswettbewerb der Schülerzeitungen mit dem Innovationspreis ausgezeichnet (wir berichteten). Im Interview erklären drei Redakteurinnen, was das Besondere an der Ausgabe ist, wie sie mit Fake-News umgehen und wie sie die Rolle von Zeitungen in Zukunft bewerten.

Wie seid Ihr auf das Motto „Just Imagine“ gekommen und wie habt Ihr es umgesetzt?

Agata Shmygol (15): Es sollte einfach ein Thema sein, bei dem sich wirklich jeder einbringen kann.

Alica Göfert (14): Bei dem Motto „Stell dir vor“ konnte jeder seine ganz eigenen Ideen verwirklichen. Die Mischung ist total bunt, Sachen zum Lachen und Nachdenken. Es gibt ein Interview mit der Lehrerband oder eine Geschichte mit einer Uroma unter dem Titel: „Stell dir vor, du hättest gerade den Zweiten Weltkrieg hinter dir“. Und auch wenn alle Beiträge völlig unterschiedlich sind, zieht sich ein roter Faden durch die Ausgabe.

Was bedeutet Euch der Preis?

Alica Göpfert: Dieser Preis bestärkt uns in der Hinsicht, dass jeder seine eigenen Sachen machen kann und es trotzdem funktioniert.

Viktoria Kaul (13): Es ist schön, zu sehen, dass trotz Chaos am Anfang mit Teamwork am Ende etwas entsteht, das auch anderen gefällt und nicht nur denen, die daran beteiligt waren.

Warum engagiert Ihr Euch bei der Schülerzeitung?

Alica Göpfert: Hauptziel ist es, eine Begeisterung für Journalismus zu entwickeln, sich kreativ auszuleben und Spaß zu haben.

Agata Shmygol: Man kann wirklich etwas bewirken. Wenn man ein Thema publik macht, über das viele Menschen hinter vorgehaltener Hand sprechen, ist die Chance viel größer, dass sich etwas ändert. Es ist auch toll, wenn wir über bestimmte Themen aufklären können.

Wie informiert ihr Euch darüber, was in der Welt passiert?

Viktoria Kaul: Ich lese zum Beispiel Zeitung – egal ob gedruckt oder online. Wenn ich dann das Gefühl habe, ich habe etwas gelernt, frage ich mich: Kann ich vielleicht auch andere darüber informieren? So finde ich auch Inspiration für unsere Artikel. Auch Podcasts mag ich gerne. Es ist natürlich immer wichtig, zu prüfen, ob die Neuigkeiten auch stimmen.

Wie unterscheidet Ihr Falschinformationen von wahren Fakten?

Alica Göpfert: Wir gleichen sehr viele verschiedene Quellen ab. Gründliche Recherche ist sehr wichtig.

Agata Shmygol: Es kommt darauf an, wer die Quelle ist. Eine bestätigte Organisation oder eine seriöse Tageszeitung wie der Münchner Merkur oder die Süddeutsche Zeitung ist vertrauenswürdig. Wenn ich einfach etwas bei einem Influencer lese, überprüfe ich das immer nochmal.

In einer Zeit, in der jeder alles im Internet veröffentlichen kann – wie wichtig sind da seriöse Medien?

Alica Göpfert: Sehr wichtig!

Agata Shmygol: Absolut wichtig: Wenn ich zu einem Thema etwas wissen will, klicke ich immer zuerst Artikel von Zeitungen an. Ich weiß: Ich kenne die Zeitung, das, was dort steht, stimmt eigentlich. Seriöse Zeitungen stellen wichtige Themen klar, man kann ihnen vertrauen.

Welche Schlagzeile würdet Ihr gerne in der Zeitung lesen?

Agata Shmygol: „Der Krieg in der Ukraine ist vorbei!“

Viktoria Kaul: „Weiße Weihnachten!“ Das wäre auch mal wieder schön.

Wie seht Ihr die Rolle von Zeitungen in Zukunft?

Agata Shmygol: Ich könnte mir vorstellen, dass es in Zukunft noch schwieriger sein wird, die Wahrheit und Falschinformationen zu unterscheiden. Ich sehe die Zeitung für die Untermauerung der Wahrheit als sehr wichtigen Informanten. Ich denke, die Arbeit der Redakteure wird in Zukunft schwieriger, aber noch wichtiger sein.

Viktoria Kaul: Doch egal, was wir lesen – jeder sollte immer alles kritisch hinterfragen.

Das Interview führte: Christiane Breitenberger