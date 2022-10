Grundschule Dachau-Ost kann Lehrerausfall nicht stemmen

Von: Petra Schafflik

Sollten mehrere Lehrkräfte gleichzeitig ausfallen, lässt sich die Situation von der Schule nicht mehr alleine stemmen. © Julian Stratenschulte

Wenn demnächst die im Herbst übliche Erkrankungswelle durchs Land rollt, sieht sich die Grundschule Dachau-Ost vor eine besondere Herausforderung gestellt.

Dachau – Sollten mehrere Lehrkräfte gleichzeitig ausfallen, lässt sich die Situation von der Schule nicht mehr alleine stemmen. Vielmehr ist man auf die Kooperation der Horte wie auch das Verständnis der Eltern angewiesen.

„Der Lehrermangel greift um sich“, sagte dazu Oberbürgermeister Florian Hartmann (SPD), der das Thema im Familien- und Sozialausschuss ansprach. Doch tatsächlich ist das Problem komplexer, erläutert Schulleiterin Andrea Noha im Gespräch mit der Heimatzeitung. Auch die spezielle Raumsituation an der Schule erschwert die Lage.

Keine Möglichkeitzu reagieren

Einerseits gibt es an der Grundschule in Dachau-Ost – wie an allen Grundschulen im Landkreis – heuer Lehrkräfte nur für den Regelunterricht plus Deutsch-Förderstunden, nicht aber ein zusätzliches Stundenbudget für Arbeitsgruppen. Wo sonst bei hohem Krankenstand eine AG gestrichen wird und die zuständige Lehrkraft als Vertretung eine Klasse übernimmt, fehlt diese Option jetzt.

Gleichzeitig ist die sogenannte mobile Reserve – also Lehrkräfte, die flexibel einspringen – schon weitgehend verplant. Bleibt im absoluten Notfall, Schüler mehrerer „unversorgter“ Klassen in der Aula oder der Turnhalle zu beaufsichtigen, erläutert Noha. „Aber diese Möglichkeit haben wir nicht!“ Die Turnhalle ist wegen des geplanten Neubaus bereits abgerissen, eine Aula gab es in Dachau-Ost nie. „Unser größter Raum ist ein Klassenzimmer.“

Wohin also im absoluten „worst case“ mit den Schulkindern? Um diese Frage zu klären, gab es jetzt ein Treffen von Schulleitung, Stadtverwaltung und Trägern aller Horte im Schulsprengel. Denn grundsätzlich muss die Schule unter dem Stichwort „verlässliche Grundschule“ für eine Betreuung bis zum Unterrichtsende nach Stundenplan sorgen. Lässt sich das nicht organisieren, „schicken wir natürlich kein Kind auf die Straße“, betont Schulleiterin Noha.

Gedanklich auf denNotfall vorbereiten

Doch Hortkinder vorzeitig in ihre jeweilige Einrichtung zu schicken, das geht ebenfalls nicht. Anders als früher buchen Eltern die Betreuung genau nach Stundenplan, Horte planen in Zeiten von Fachkräftemangel ihr Personal exakt nach diesem Bedarf. Wenn Kinder also früher aus der Schule kommen sollen, bedarf es enger Absprachen. Die Schule informiert vorab, nur wenn der Hort schriftlich zusagt, gehen Schulkinder vorzeitig.

Und auch nach Hause kommen Kinder von jeher nur, wenn Eltern dem schriftlich zugestimmt haben. Alle anderen werden auf andere Klassen verteilt „oder sitzen in meinem Büro“, so Noha. Der Schulleiterin ist es wichtig zu betonen, dass es nicht um regelmäßige Abläufe gehe, sondern darum, „sich gedanklich auf den absoluten Notfall vorzubereiten.“

Genau das hat die gemeinsame Gesprächsrunde erreicht, die Noha positiv bewertet. „Ich denke, dass wir es gemeinsam gut hinkriegen.“ Schule wie Stadt werden versuchen, flexibler zu reagieren, sagt der zuständige Amtsleiter Max Haberl.

„Wir versuchen unser Bestes“, betonte der Oberbürgermeister im Ausschuss. Dennoch sieht OB Hartmann klar den Freistaat in der Pflicht. Denn mit einer besseren Lehrerausstattung würde sich die Lage gar nicht so zuspitzen.

OB, Stadträte sehenFreistaat in der Pflicht

Auch CSU-Stadträtin Gertrud Schmidt-Podolski nannte die vereinbarte Notlösung „bewundernswert“. Doch dem Freistaat werde es so zu leicht gemacht. Vielleicht sollte man „den Druck an den Freistaat weitergeben“. Davon hält der Oberbürgermeister offenbar wenig: „Leidtragende wären Eltern und Kinder.“