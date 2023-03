„Schulen sind Umgang mit Krisen gewohnt“

Von: Nikola Obermeier

306 Kinder und Jugendliche aus der Ukraine besuchen derzeit die Schulen im Landkreis Dachau. Wie gut gelingt die Integration?

„Die Schule ist den Umgang mit Krisen gewohnt“, sagt Schulamtsdirektor Albert Sikora. Was diesmal, zu Beginn des Krieges von Russland gegen die Ukraine, anders war: die Emotionalität, zum einen aufgrund der Nähe zum Krieg im europäischen Raum, und aufgrund der Mütter mit Kindern, die überwiegend kamen.

Einer der ersten Landkreise mit sehr vielen Geflüchteten

Sikora wirft einen Blick zurück auf den März 2022. Der Landkreis Dachau sei einer der ersten Landkreise gewesen, die sehr viele Geflüchtete aufgenommen haben –auch in den Schulen. Damals habe es noch keine Strukturen von oben oder Schreiben aus dem Kultusministerium gegeben. „Wir wussten damals nicht, wie das Ganze funktioniert, aber wir suchen stets in solchen Krisen pädagogisch sinnvolle Lösungen – auch wenn es über die Belastungsgrenze hinaus geht.“

Zunächst wurden die Kinder in den Regelklassen aufgenommen, „sehr unkompliziert“, überwiegend in den Grund- und Mittelschulen, nur vereinzelt in Realschulen oder Gymnasien, so Sikora. Dann wurden Willkommensklassen gegründet, „um den Kindern das Ankommen zu erleichtern, ohne sie zu überfordern“. Was eine gute Idee gewesen sei, allerdings aufgrund des Personalmangels schwer umsetzbar. Die Option, auf ukrainische Lehrkräfte zurückzugreifen, habe sich als langwieriger, schwieriger Prozess erwiesen, unter anderem „aufgrund der Bürokratie in unserem Land“. Dennoch habe es letztlich in fast jeder Schule eine Willkommensklasse oder -gruppe gegeben, so Sikora.

Brückenklassen sind nur ukrainischen Flüchtlingen vorbehalten

Gegen Ende des Schuljahres richtete der Landkreis dann eine Steuerungsgruppe ein, um die Schüler auch auf andere Schularten zu verteilen. Nun sind die 306 Schüler aus der Ukraine auf Gymnasien, Realschulen, Mittelschulen, Grundschulen sowie Berufsschulen verteilt. „Die Brückenklassen dienen dazu, festzustellen: In welche Schulart wird das Kind künftig gehen?“, so Sikora.

Die Brückenklassen sind nur ukrainischen Flüchtlingen vorbehalten. Bis heute sehen sich die Schulen aus diesem Grund mit dem Vorwurf konfrontiert, dass die Geflüchteten aus der Ukraine eine Sonderbehandlung erhalten. Dass Brückenklassen für die Ukrainer eingerichtet wurden, sei natürlich der Massivität geschuldet, Kinder, die aus anderen Ländern geflüchtet sind, werden entweder in die Klassen integriert oder erhalten Unterricht in einer der Deutschklassen, die es in Haimhausen, Dachau-Ost oder in Karlsfeld gibt. Die aktuelle Flüchtlingswelle spüren die Schulen laut Sikora noch nicht in dem Maße, nur vereinzelt kommen Kinder an die Schulen. „Aber auch im Jahr 2015 waren nicht so viele Kinder unter den Flüchtlingen.“

Einen Nachteil für die Kinder aus der Ukraine sieht Anja Kreter, Rektorin der Mittelschule Dachau-Süd: „Die Schüler in den Brückenkassen sind nicht gezwungen, ihre Privatgespräche auf Deutsch zu führen – das läuft alles auf Ukrainisch ab.“ So gehe viel verloren.

20 Schüler, im Alter von elf bis 16 Jahren, gehen in die Brückenklasse in der Mittelschule Dachau-Süd. Von 8 bis 11.15 Uhr haben sie jeden Tag Unterricht, in Deutsch, Englisch und Mathe; am Mittwoch wird zusätzlich Kunst angeboten. Ein Lehrer leitet die Klasse und wird unterstützt von einem gebürtigen Ukrainer, der schon lange in Dachau lebt. „Das ist sehr viel wert, gerade wenn sie mit den Jugendsozialarbeitern sprechen wollen.“

Schüler sollen deutsch miteinander sprechen

Daher werden die Schüler nun probeweise in die Regelklassen aufgeteilt, „damit Integration stattfindet“, erklärt die Rektorin. Sie würde eine Deutschklasse favorisieren, in der Ausländer aller Nationen gemeinsam unterrichtet werden. „Die Integration funktioniert besser, wenn die Schüler gezwungen sind, deutsch miteinander zu sprechen.“

An der Grund- und Mittelschule in Erdweg gehen 15 Kinder aus der Ukraine in die Brückenklasse, weitere 15 sitzen in den Regelklassen. Einerseits findet Barbara Matzgeller, kommissarische Leiterin der Schule, das Konzept der Brückenklasse gut. In Erdweg übernimmt eine so genannte Substitutionslehrkraft, eine Lehrerin, die zur Unterstützung eingestellt ist, das Fach „Deutsch als Zweitsprache“. Diese Lehrerin könne auch Ukrainisch. Auch Metzgeller bezweifelt allerdings, „ob man den Schülern immer einen Gefallen tut, wenn sie nicht deutsch sprechen müssen“.

Doch in den Regelklassen tun sich vor allem die leistungsstarken Kinder leichter, berichtet die Schulleiterin. „Es gibt einige Schüler, die haben unglaublich viel gelernt. Die schreiben eine Probe in der siebten Klasse ganz normal mit.“ Aber natürlich sei jedes Kind unterschiedlich. Und obwohl die Lehrer an ihrer Schule alle „sehr engagiert sind und mehr arbeiten, als sie müssten“, könnte man die Kinder noch besser fördern – wenn es nicht am Personal fehlen würde.

Das bestätigt Schulamtsdirektor Sikora: Das große Problem sei der extreme Lehrermangel. „Wir können Schülern nicht die Förderung geben, die wir ihnen gerne geben würden – und die sie verdient hätten.“

Inzwischen sei eine gewisse Stetigkeit reingekommen, „die Kinder haben eine vorläufige Heimat gefunden. Jetzt geht es darum, die Kinder fit zu machen für das nächste Schuljahr.“

