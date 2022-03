Schulen warten weiter auf Luftfilter - Geräte sind noch immer in China

Von: Stefanie Zipfer

Um die Dachauer Schulen für den Corona-Winter fit zu machen, hatten sich die Stadträte zum Kauf mobiler Luftfilteranlagen entschlossen. Doch die Geräte sind immer noch nicht eingetroffen. Schuld daran: die Weltlage.

Dachau – „Das Bestmögliche zum Schutz der Kinder“ wollten die Dachauer Stadträte im September tun und entschlossen sich daher mit großer Mehrheit zu einem so teuren wie gewagten Schritt: Wissend, dass die begehrten Luftfilteranlagen eine mitunter lange Lieferzeit haben, orderten sie für die städtischen Kitas und Klassenzimmer die mobilen Anlagen made in China. Kosten: rund 450 000 Euro. Ziel: die Kinder in der kalten Erkältungs- und Coronasaison vor einer Infektion zu schützen.

Zum Zeitpunkt der Bestellung der Geräte hatte man bei der Stadt zudem noch Hoffnung auf – erstens – einen 50-prozentigen Zuschuss des Freistaats für den Kauf der Geräte und – zweitens – auf mögliche Erleichterungen bei den bis dahin strengen Quarantäneregeln.

Luftfilter für Dachauer Schulen sind noch immer in China

Beides erfüllte sich nicht. Nur rund 160 000 Euro kommen als Finanzspritze aus München für die Geräte. Und die Frage, inwieweit die Luftfilter in den Klassenzimmern den Kindern das Leben und Lernen erleichtern, stellt sich für die Dachauer Grund- und Mittelschüler bislang noch gar nicht. Denn: Anders als für die Dachauer Kitas, sind die bestellten Geräte für die städtischen Schulen immer noch nicht da.

Wie Oberbürgermeister Florian Hartmann am Dienstag im Familien- und Sozialausschuss nämlich hatte einräumen müssen, seien die Geräte noch immer in China. Aufgrund der weltpolitischen Lage sei nämlich lange ungeklärt gewesen, wie die Luftfilter nach Dachau kommen sollten: Per Schiff würde die Lieferung 40 Tage dauern, per Bahn 18 bis 21 Tage. Allerdings habe der Ukraine-Krieg den weltweiten Schiffsverkehr gerade nahezu zum Erliegen gebracht. Und auch für Züge werde es von China nach Dachau gerade schwer: „Die müssen durch Russland und Belarus.“ Und dann, so Hartmann, gebe es möglicherweise noch das klitzekleine Problem, „dass die Lieferung in Polen verzollt werden muss“. Inzwischen hätten sich Stadt und chinesischer Produzent aber immerhin darauf geeinigt, den Landweg zu wählen. „Schauma mal, wann das Ganze bei uns ankommt“, schloss der OB daher wenig optimistisch seine Ausführungen. „Wir hängen da halt ein bissl an der Weltlage.“

Viele befürchteten, dass die Bestellung der Luftfilter im Herbst zu spät kam

Damit erfüllt sich die Befürchtung vieler, dass die Bestellung der Luftfilter im Herbst zu spät kam. Der Kreisausschuss hatte sich – unter anderem – für die Ausstattung der weiterführenden Schulen im Landkreis auch deswegen gegen den Kauf entschieden, weil eine Lieferung im Frühling zu spät sei. „Da können wir dann auch wieder lüften“, hatte Landrat Stefan Löwl etwa in einer Sitzung erklärt. Karlsfelds Bürgermeister Stefan Kolbe hatte zudem die bislang nicht zweifelsfrei belegte Wirksamkeit der Luftfilter zum Schutz vor Coronainfektionen ins Feld geführt. Am Ende, so fürchtete er, hätte man „Elektroschrott“ im Wert von mehreren Hunderttausend Euro in den Klassenzimmern herumstehen.

Luftfilter sollten Ende Februar da sein

Auch die Lautstärke der Geräte war Thema, weshalb sich die Stadt – wie berichtet – zum Kauf hochwertigerer Luftreiniger entschloss, die den Arbeitsschutzrichtlinien entsprechen. Noch in der Januar-Sitzung des Stadtrats hatte OB Hartmann dazu ausgeführt: „Wir bekommen hochwertigere Geräte, weil die schneller zur Verfügung stehen.“ Bis „Ende Februar“ würden die Luftfilter in der Großen Kreisstadt eintreffen.

Der Kreistag hatte sich im Oktober übrigens gegen die Luftfilter und stattdessen für den Einbau sogenannter raumlufttechnischer Anlagen, sprich Klimaanlagen, für die Klassenzimmer entschieden. Im Dachauer Rathaus hieß es dazu aber kritisch, dass dies nichts sei, „was kurzfristig umsetzbar“ ist. Schnell in Beschaffung und Inbetriebnahme seien nur die mobilen Luftreiniger. Wie relativ der Begriff „schnell“ ist, hat sich nun gezeigt...