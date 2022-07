Schulerweiterung: Pro Kind 100 000 Euro

Von: Stefanie Zipfer

In Dachau-Ost soll die Grundschule erweitert werden . © Marcel Kusch/dpa

Die Grundschule Dachau-Ost muss dringend erweitert werden. Die erste Kostenschätzung von 47 Millionen Euro wird wohl nicht zu halten sein.

Dachau – Vor wenigen Wochen hatte Ministerpräsident Markus Söder im Fränkischen ein Gymnasium eingeweiht. 110 Millionen Euro hatte der Bau gekostet, 1100 Schüler würden die Einrichtung nun besuchen. Architekt Ferdinand Krissmayr aus Dachau sieht in diesen Zahlen einen guten Richtwert. „Im Grunde kann man rechnen: Bei Schulbaumaßnahmen kostet jeder Schüler 100 000 Euro.“ Für die Erweiterung der Grundschule Dachau-Ost, für die er als Architekt verantwortlich zeichnet und deren Pläne er zuletzt den Stadträten im Bauausschuss darstellte, würde dies bedeuten: „Bei 700 Schülern wären das am Ende 70 Millionen Euro.“

Erste Schützung von 47 Millionen Euro ist schon nicht mehr realistisch

Stadtverwaltung und Gremium nahmen Krissmayrs Zahlen mit einem stummen Nicken zur Kenntnis. Denn dass die aktuelle Kostenberechnung von rund 47 Millionen Euro für die dringend nötige Schulerweiterung nicht reichen dürfte, war allen klar. Die Baupreise, so Bauamtsleiter Moritz Reinhold, seien im Moment „im exponenziellen Wachstum“.

Oberbürgermeister Florian Hartmann betonte auch, dass das, was Reinhold vorgelegt habe, „zwar Kostenberechnung heißt“. Aber bei der derzeitigen Baukostenentwicklung seien derartige „Berechnungen“ oftmals das Papier nicht wert, auf dem sie geschrieben sind.

Stadtrat Richard Seidl (Grüne) dürfte die Meinung aller Kollegen vertreten haben, als er meinte: „Wir haben jetzt die Wahl, ob wir die Schule um jeden Preis erweitern oder gar nicht.“ Die Zahl 47 Millionen erscheine ihm „extrem viel. Unterm Strich wird’s aber noch wesentlich teurer“.

OB Hartmann stimmt ihm zu, denn allzu viele Einsparmöglichkeiten gebe es nicht: Ab 2026 haben Grundschulkinder in Deutschland einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung. Die Stadt müsse sich daher für ihre Schulen die Frage stellen: „Wo bringen wir die Schüler unter, um den Ganztagesanspruch zu erfüllen?“

Stadt muss Zuschüsse an Freistaat zurückzahlen

Was die Maßnahme, zusätzlich zu den explodierenden Baukosten, verteuert, sind Rückforderungen der Regierung von Oberbayern. Die Stadt hatte 2005 die Grundschule Dachau-Ost zum ersten Mal erweitert und dafür mit einer Zweckbindung von 25 Jahren 140 000 Euro erhalten. Ebenfalls einer 25-jährigen Zweckbindung unterliegt die im Jahr 2015 durchgeführte Erweiterung des Lehrertrakts, für die es 900 000 Euro gab. Die selbe Summe zahlte die Regierung als Zuschuss für den vor sieben Jahren durchgeführten Umbau von Schulflächen in einen Hort. In Summe, so rechnete die Stadtverwaltung vor, müsste die Stadt 233 000 Euro an Fördermitteln zurückzahlen, wenn sie diese damals geförderten Gebäudeteile für die nun geplante Erweiterung abreißen würde.

Doch genau das ist geplant. Laut Stadtbauamt sollen nämlich die zwei westlichen Gebäudeflügel sowie der erdgeschossige Verbindungsbau zurückgebaut und an deren Stelle ein viergeschossiger Neubau errichtet werden. Die östlichen beiden Bestandsflügel sollen durch einen erdgeschossigen Neubau baulich geschlossen werden.

Im Herbst sollen Container aufgestellt werden

Losgehen soll es schon im Herbst 2022, wenn im bestehenden Innenhof ein Container-Provisorium aufgestellt wird. Der Umzug in die Container ist nach den Plänen der Stadt dann im Frühjahr 2023 vorgesehen. Anschließend beginnt der Teilabriss der Bestandsflügel, im Sommer soll dann der große Erweiterungsbau in den Himmel wachsen. Der Umzug der Kinder in den Neubau ist für Sommer 2025 geplant, der neue Hort soll im Herbst 2026 nutzbar sein. Alles zusammen – also der Neubau des Erweiterungsbaus, der Umbau der bestehenden Schule sowie des Horts – soll nach den Plänen der Stadt bis Ende 2026 fertig sein.

Immerhin: Die Stadt dürfte für das Großprojekt Zuschüsse bekommen. Die Landesregierung, so OB Hartmann, habe bereits zugesagt, die Kommunen bei der Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Ganztagesbetreuung zu unterstützen. Eine Zahl sei bislang aber nie genannt worden. Die Antwort auf die Frage, wer – wieder einmal – die Hauptlast dieser gesetzlichen Neuregelung zu tragen habe – kenne er: die Kommunen.

Architekt Ferdinand Krissmayr versprach daher, sich um ein „sparsames und kompaktes Konzept bemüht zu haben“.

