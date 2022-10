Schulfach Zeitung

Teilen

Es geht ums Zeitunglesen – und viel mehr. Alle Schüler erhalten im Projektzeitraum die Zeitung. © Jens Hartmann

Wie lernt man Nachrichten einzuordnen und die Quelle zu bewerten? Antworten auf diese Fragen gibt unser Medienprojekt „Klasse“, an dem in den vergangenen 20 Jahren schon über 150 000 Schüler aus der Region teilgenommen haben.

Dachau - An die 200 000 Exemplare unserer Zeitung rattern Tag für Tag durch Druckmaschinen in München und Penzberg, um dann am Morgen auf den Frühstückstischen Oberbayerns zu liegen. Wie aber kommen die Nachrichten aus der Heimat und der Welt in den „Münchner Merkur“ und seine Heimatzeitungen? Wer macht die Zeitung, und wie geht das überhaupt? Welche Rolle spielen die digitale Medien?

Das Schulprojekt vom Münchner Merkur und seinen Heimatzeitungen © Archiv

Auch jetzt können sich wieder Lehrer mit ihren Klassen anmelden (alle Infos siehe Kasten). Das Projekt richtet sich vor allem an 7. bis 10. Klassen an Mittelschulen, Realschulen und Gymnasien, steht aber natürlich auch allen anderen Schulen und Jahrgangsstufen offen. Im vergangenen Jahr haben fast 300 Klassen aus unserem Verbreitungsgebiet teilgenommen.

Es geht ums Zeitunglesen – und um viel mehr. Wir liefern die Dachauer Nachrichten in Klassenstärke in die Schule, dazu gibt es das ePaper, den digitalen Merkur. Umfangreiche Projektunterlagen helfen den Lehrern, den Unterricht so zu gestalten, dass sie mit ihren Schülern die Zeitung richtig erforschen können. Wie sind Nachrichten aufgebaut, wie sind die Journalisten wohl an ihre Informationen gekommen – und wie schreibe ich eine gute, lebensnahe Reportage? Welche Rolle spielt die Presse in einer demokratischen Gesellschaft? Die Projektmappe ist gespickt mit Beispielen und Übungsaufgaben.

Dazu erweitert der Münchner Merkur sein medienpädagogisches Angebot für Schulen in München und im Umland erheblich. Künftig wird es im Rahmen des Projekts KLASSE auch spezielle digitale Formate für Schüler und Lehrer geben. Jeden Donnerstag findet über die Plattform Edudip ein 45-minütiger Livestream statt. Lehrkräfte können sich und ihre Klasse für den einzelnen Termin anmelden und direkt teilnehmen. Fake News, Social Media oder journalistische Grundlagen sind im Angebot.

„Wir reagieren damit auf den Umbruch in der Medienwelt“, erklärt Chefredakteur Georg Anastasiadis. „In Zeiten von YouTube, Facebook und Twitter wird es umso wichtiger, den Schülern auf neuen Wegen die Grundlagen der unabhängigen Presse zu vermitteln und ihnen so die Teilhabe am politischen Leben zu ermöglichen. Wir wollen sie zudem ermuntern, sich kritisch mit dem Thema Medien auseinanderzusetzen.“

Der Verlag sieht sein kostenloses Angebot für alle Schularten in München und im Münchner Umland als Engagement für mehr Integration, Partizipation und Bürgersinn. Denn, so Chefredakteur Anastasiadis: „Über sich oder die eigene Stadt und ihre Menschen schreiben, heißt auch: reflektieren, wahrnehmen und teilhaben.“ dn

So funktioniert die Anmeldung Anmelden können sich interessierte Lehrer telefonisch unter 0 89/53 06-6 56 oder im Internet unter www.merkur.de/klasse. Die Teilnahme ist ab sofort möglich, die Termine sind über das gesamte Schuljahr verteilt. Im Projektzeitraum erhalten alle Schüler täglich die Zeitung sowie einen kostenfreien Zugang zum „ePaper“, der digitalen Version unserer Zeitung zum Durchblättern im Internet. Auch Online-Übungen und digitale Quizze sind sind auf der Webseite verfügbar.