Schulleiter wollen Handyverbot beibehalten

Im Pausenhof und in Freistunden können die Schüler womöglich wieder das Handy privat nutzen. © sim

Schulleiter von Dachauer Schulen sehen die geplanten Lockerungen des Handyverbots an Schulen kritisch. Unter anderem seien „Gewalt und Pornografie“ auf dem Pausenhof nicht mehr kontrollierbar.

Dachau – Das Handyverbot an bayerischen Schulen soll – bis auf Grund- und Grundschulklassen an Förderschulen – gelockert werden: Künftig sollen die Schulen selber entscheiden dürfen, ob sie Schülern die private Handynutzung in den Pausen oder über Mittag erlauben oder nicht, wie Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) ankündigte. Die Entscheidung soll beim Schulforum liegen, dem Schulleitung, Lehrer, Eltern und Schüler angehören.

Am Ignaz-Taschner-Gymnasium in Dachau wird es im Juli zu einer Entscheidung diesbezüglich kommen, denn da wird die nächste Schulforumssitzung stattfinden, wie Schulleiter Erwin Lenz mitteilt. Drei Elternvertreter, drei Lehrkräfte, drei Schüler und Schulleiter Lenz werden über das weitere Vorgehen beraten.

„Wir sind mit unserer momentanen Regelung sehr zufrieden“, betont der Schulleiter des ITG: Mit Beginn des Unterrichts müssen Smartphone und Co. ausgeschaltet werden. Zu Recherchezwecken geben die Lehrkräfte die Geräte immer mal wieder frei, was sehr gut klappt. Jetzt müsse entschieden werden, ob auch auf dem Pausenhof oder bei Freistunden wieder das Handy benutzt werden dürfe, so Lenz, der befürchtet, dass damit „Missbrauch Tür und Tor“ geöffnet werde.

Dann gebe es nämlich keine Kontrollmöglichkeiten mehr. „Fotos landen dann unter Umständen da, wo sie nicht landen sollen“, gibt Lenz zu bedenken. Auch „Gewalt und Pornografie“ auf dem Pausenhof seien nicht mehr kontrollierbar. Ebenso könne man dem „Spicken“ dann kaum einen Riegel vorschieben, so der Dachauer Schulleiter. Die bisherigen Regelungen hätten sich deshalb am ITG sehr bewährt, betont Erwin Lenz.

So sieht es auch sein Kollege Peter Mareis vom Josef-Effner-Gymnasium, der mit der jetzigen Regelung „sehr glücklich“ ist. „Digitale Speichermedien müssen auf dem Schulgelände ausgeschaltet sein“, erklärt Mareis. Selbstverständlich dürften Lehrkräfte zu Unterrichtszwecken Handys erlauben.

Auch auf Nachfrage bei ihren Lehrern dürfen Schüler das Handy benutzen, zum Beispiel, um bei den Eltern anzurufen. Am JEG gilt eine klare und strenge Handyregel: „Sobald das Handy den Unterricht stört, gibt es eine Ordnungsmaßnahme“, so Mareis. Allerdings wird dann nicht einfach ein Verweis ausgestellt, sondern der Schüler wird erst einmal von einem hauseigenen Disziplinarbeauftragten über die Rechte am eigenen Bild, Wort und Ton aufgeklärt, was sich sehr bewährt habe, so der Schulleiter.

Auch von Seiten des Elternforums hätte es nur positive Rückmeldungen zu den klaren Regelungen gegeben. Nie – weder von Eltern noch Schülern oder Lehrkräften – sei gewünscht worden, dass das Handy in der Schule wieder uneingeschränkt genutzt werden dürfe, auch in den Pausen nicht.

„Die Schüler sollen nicht abgelenkt werden“, betont Schulleiter Mareis. Diesen Wunsch habe er sogar oft von Schülervertretern selbst angetragen bekommen, so Mareis, der für 1400 Schüler verantwortlich zeichnet. Vom Kippen des Handyverbotes hat er lediglich aus der Presse erfahren.

Mareis vermutet hinter der Aussage Piazolos eine positive Auswertung eines Pilotprojektes, an dem rund zehn Schulen in Bayern teilgenommen hatten. An diesen Schulen waren Handys wieder zugelassen worden. Doch darüber wünscht sich Mareis Klarheit. Er will die wissenschaftliche Auswertung der Studie – die den Schulleitern bisher noch nicht zugänglich gemacht wurde – abwarten und dann mit dem Schulforum beraten. Aber eigentlich sehe er „keinen Grund, warum wir das Handy im Schulalltag erlauben sollten“, betont Peter Mareis. Er befürchtet dann wieder mehr Verletzungen der Persönlichkeitsrechte durch illegale Fotos, die es an der Schule trotz Verbot immer noch gebe. Wünschen würde er sich auch eine einheitliche Regelung, wie etwa beim Lehrplan, der ja auch für alle Gymnasien gleich wäre. Dass jetzt jede Schule ihr eigenes Süppchen kochen könne, findet Mareis nicht nachvollziehbar.

Am Handyverbot festhalten würde auch gerne Tanja Huber, Leiterin der Realschule Dachau. Sie befürchtet, dass ihre Schützlinge keinen „Ruheraum“ mehr hätten, wenn das Handy in der Schule ausnahmslos zugelassen sein sollte. „Wir sind sowieso eine digitalisierte Schule, und die Hälfte aller Schüler arbeiten mit iPads“, erklärt Huber. Auch an ihrer Schule entscheidet dies natürlich das Schulforum gemeinsam – vermutlich im Mai oder Juni.

Hakan Özcan, Leiter der Mittelschule Karlsfeld, will das Thema zeitnah mit der SMV und dem Schulforum diskutieren. Wie auch an den anderen Schulen wird der Umgang mit sozialen Netzwerken in Verbindungen mit dem Handy an der Mittelschule sehr stark thematisiert, um die Schüler auf diesem Gebiet zu sensibilisieren.