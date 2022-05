Schulsozialhilfe: teuer aber dringend notwendig

Von: Stefanie Zipfer

Schulsozialarbeit: Die professionelle Unterstützung von Schülern gewinnt immer mehr an Bedeutung (Symbolbild). © Frank Rumpenhorst/dpa

Die Stadt Dachau fördert die Sozialarbeit an Schulen. Im Stadtrat ist man sich einig: Das viele Geld ist gut investiert.

Dachau – Die Stadt Dachau investiert viel Geld in die Jugendsozialarbeit an der Mittelschule Anton-Günter-Straße sowie die Grundschulen Augustenfeld, Dachau-Ost und Klosterschule – und in den nächsten Jahren soll es noch mehr werden.

Angeboten wird die Jugendsozialarbeit an diesen Schulen von der Awo Kinder und Jugend GmbH. So stimmte der Familien- und Sozialausschuss am Dienstag mit großer Mehrheit für einen Zuschuss in Höhe von insgesamt 163 000 Euro für das Jahr 2023 und 180 030 Euro für das Jahr 2024. In diesem Jahr beträgt der städtische Zuschuss an die Awo 147 700 Euro. Laut Awo begründet sich der erhöhte Mittelbedarf mit Tarif- und Steuererhöhungen.

Aufgabe von Jugendsozialarbeit an Schulen ist es grundsätzlich, sozial benachteiligte Kinder zu unterstützen. Während der Coronapandemie, als die Kinder gezwungen waren, zuhause im Homeschooling mehr oder weniger eigenständig den Unterrichtsstoff zu bewältigen, drohten gerade die Kinder aus schwierigen Verhältnissen durch das Raster zu fallen.

Dem Bund, so erklärte es die Stadtverwaltung am Mittwoch den Stadträten, habe dieses Problem aber erkannt und ein „Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ gebilligt. Damit sollen nun Landkreise, kreisfreie Städte sowie freie Träger der Jugendsozialarbeit an Schulen „adäquat finanziell unterstützt werden“.

Unabhängig, wie viel von diesem in Aussicht gestellten Geld am Ende in Dachau landen wird, waren sich die Stadträte einig, dass an diesem Haushaltsposten nicht gekürzt werden dürfe. Stadträtin Sabine Geißler (Bündnis), die im Hauptberuf selbst Lehrerin ist, erklärte zu wissen, „wie wertvoll diese Arbeit ist und wie dringend sie gebraucht wird.

Jeder Cent, den wir uns hier sparen, fällt uns später wieder auf die Füße“. Schulreferentin Katja Graßl (CSU) , ebenfalls Lehrerin, lobte die „hervorragende Arbeit“ der Awo-Sozialarbeiter an den Dachauer Schulen.