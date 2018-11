Einbrecher lieben die Dämmerung

Die Zahl der Einbrüche sinkt im Landkreis Dachau seit zwei Jahren wieder. Dennoch gibt die Polizei Tipps, wie sich die Bürger davor schützen können. Wichtig ist vor allem, in der Nachbarschaft aufeinander Acht zu geben.

Dachau – Ein bisschen erschrocken ist Daniel Spreng (23) schon, als die Polizei an seiner Haustüre klingelt. Ist etwas passiert? Was wollen die Beamten von ihm? Seine Nachbarin, eine ältere Dame, steht auch schon verwundert auf dem Hausflur des Mehrfamilienhauses. Doch die beiden können beruhigt sein. „Wir sind heute nur präventiv unterwegs“, erklärt Christopher Richter. Der 23-Jährige hat im März die Ausbildung zum Polizisten angefangen. Heute ist er zum ersten Mal in Uniform auf der Straße im Dienst. Er und seine 21 Klassenkameraden klären die Bürger in Dachau, Sulzemoos und Odelzhausen darüber auf, wie sie sich vor Einbrüchen schützen können. Gemeinsam mit seinen Azubi-Kollegen Christoph Roman (18), Nadine Rothermel (20) und Antonia Seger (19) ist er für einen Straßenzug in Dachau-Süd verantwortlich.

„Wichtig ist, dass Sie in der Nachbarschaft aufeinander Acht geben“, erklärt Richter den Hausbewohnern. „Und wenn Ihnen etwas verdächtig vorkommt, können Sie immer sofort die Polizei rufen“, fügt Christoph Roman hinzu. Spreng und seine Nachbarin nicken – sie seien sowieso schon vorsichtig, betonen beide. „Aber es ist gut, dass man daran erinnert wird“, sagt Spreng. Er spricht aus eigener Erfahrung: Als er ein Kind war, hebelten Einbrecher in der Wohnung seiner Eltern die Terrassentüre auf. Der Schaden war zwar nicht zu groß. „Ein Schock war es aber trotzdem, vor allem für meine Eltern.“

Dass Einbrecher über die Terrassentüren und die Fenster einsteigen, sei typisch, sagt Günther Findl, Polizeihauptkommissar von der Polizeiinspektion Dachau. „Ein gekipptes Fenster ist wie ein offenes Fenster“, sagt er. Um ganz sicher zu gehen, lohnt es sich außerdem, die Schließtechnik bei Fenstern und Türen aufzurüsten. „Wenn Einbrecher länger als fünf Minuten hinarbeiten müssen, um in eine Wohnung zu kommen, dann lassen sie es in der Regel“, erklärt Findl.

Generell ist die Entwicklung der Einbruchszahlen im Landkreis positiv: 2016 gab es noch 131 Wohnungseinbrüche und -versuche, 2017 waren es nur noch 67. Heuer sind es bis jetzt knapp über 30. Besonders betroffen sind Sulzemoos und Odelzhausen sowie Dachau-Süd. „Die Täter suchen sich Orte, von denen sie schnell fliehen können“, so Findl. Gerade ist die gefährliche Zeit, weil es so früh dunkel wird. Entgegen vieler Annahmen kommen die meisten Einbrecher nämlich nicht nachts, sondern am Spätnachmittag oder am frühen Abend, wenn viele Leute noch unterwegs sind.

Viele Bürger, bei denen die Nachwuchspolizisten klingeln, sind inzwischen sensibilisiert dafür. Als Nadine Rothermel und Antonia Seger bei Petra Schuhmacher (66) an der Tür stehen, erkundigt sich die Dachauerin zuerst, ob die beiden wirklich echte Polizisten sind. „Ich beschäftige mich viel mit dem Thema“, sagt sie, „in meinen Fenstern und Türen sind schon Sicherungen drin.“ Auch ihr Nachbar Carlos Martins (40) hat aufgerüstet. „Ich habe eine Kameraüberwachung für meine Wohnungstüre“, erzählt er. „Und im Haus passen wir sowieso aufeinander auf.“

Die Rückmeldungen zur Aktion der Polizei sind positiv. „Die meisten Leute sind sehr freundlich“, berichtet Christopher Richter. Das gibt auch den jungen Polizisten ein gutes Gefühl. „Am Anfang war ich schon etwas aufgeregt, weil es ja der erste Kontakt mit den Bürgern ist“, gesteht Antonia Seger. „Aber es läuft gut. Es macht echt Spaß.“ Es ist eine Win-win-Situation: Der Polizeinachwuchs sammelt Praxiserfahrung – und gleichzeitig werden die Bürger geschult in Sachen Einbruch.