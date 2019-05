Autofahrerin übersieht Kind auf Fahrrad

Eine Autofahrerin hat am Montag in Schwabhausen ein Kind auf dem Fahrrad übersehen. Sie erfasste es, das Kind wurde leicht verletzt.

Schwabhausen - Wie die Polizei mitteilte, wollte die 66-jährige Erdwegerin am Montag gegen 17.30 Uhr mit ihrem Peugeot vom Parkplatz des Netto-Marktes nach rechts in die Münchner Straße einbiegen. Die Frau übersah dabei ein von rechts kommendes, fünfjähriges Mädchen auf ihrem Fahrrad. Auf dem Radweg kam es zur Kollision, das Kind aus Schwabhausen stürzte. Die leichten Verletzungen konnten vom Rettungsdienst vor Ort versorgt werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 30 Euro. Die Verletzte war zusammen mit ihrer Mutter unterwegs.

dn