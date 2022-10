Schwiegertochter mit Alibi

Ältere Menschen werden regelmäßig am Telefon abgezockt

Eine Schwabhauserin hat einen sogenannten Schockanruf erhalten, diesen aber durchschaut und die Polizei eingeschaltet.

Schwabhausen - Täglich werden der Polizei mehrere Schockanrufe im ganzen Landkreis gemeldet. „Mal drei, mal 13 –Schockanrufe sind ein Dauerthema“, sagte Polizeisprecher Björn Scheid auf Nachfrage.

Die Masche der Schockanrufer ist immer die gleiche

In allen Fällen ist die Masche der Betrüger die gleiche: Die Tatverdächtigen kontaktierten ihre Opfer telefonisch und behaupteten, dass die jeweilige Tochter einen tödlichen Unfall verursacht habe und nun Kautionskosten entstanden seien.

Am vergangenen Donnerstag beispielsweise erreichte solch ein Anruf eine Schwabhauserin. Und obwohl die Stimme am Telefon „ähnlich wie die ihrer Schwiegertochter geklungen habe“, sei sie skeptisch gewesen. Als sie kurz am Telefon warten sollte, rief die Schwabhauserin über das Handy kurzerhand ihren Sohn an. Der sagte, dass seine Frau gerade eben noch zu Hause auch dem Sofa gelegen und damit ganz sicher keinen Unfall verursacht habe. So fiel die Frau aus Schwabhausen nicht auf die Masche herein und informierte die Polizei.

Um wie die Schwabhauserin nicht auf die Betrüger hereinzufallen, rät die Polizei daher dringend, folgende Tipps zu beherzigen:

■ Gesundes Misstrauen ist keine Unhöflichkeit!

■ Der Anrufer macht Druck? Das ist Teil der Masche. Legen Sie einfach auf.

■ Die echte Polizei fordert niemals Vermögen von Ihnen, um Ermittlungen durchzuführen!

■ Übergeben Sie nie Geld oder Schmuck an Unbekannte!

■ Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen fordert: Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahe stehenden Personen.

