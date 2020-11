Schwarzbau an „sensibler Stelle“

Bauen in der Altstadt ist für Bauherren nicht unbedingt erquicklich. Die Regeln sind streng. Konstantin Glück muss nun sogar Teile seines Neubaus zurückbauen.

Dachau – Im Grunde ist der Fall einfach: Die Altstadt – oben – ist baurechtlich gesehen Innenbereich, der bebaut werden darf; der Hang – darunter – gilt als Außenbereich und ist daher für eine Bebauung tabu.

Was die Angelegenheit jedoch so knifflig macht und in den vergangenen Jahren schon Heerscharen von Baujuristen beschäftigte, ist der Verlauf der sogenannten Hangkante. Die ist nämlich mäandernd, das heißt, sie folgt dem Gelände. Dadurch ist es möglich, dass die Koschade-Klinik oder die Neue Galerie von außen betrachtet wesentlich weiter in den Hang hineinragen als ihre Nachbargebäude, aber rein rechtlich gesehen immer noch im erlaubten Innenbereich liegen – weil eben die Hangkante entsprechend verläuft.

Konstantin Glück möchte derzeit an der Konrad-Adenauer-Straße 34 ein Wohn- und Geschäftshaus errichten – inklusive vier Wohnungen, zwei Läden, einer Tiefgarage und einem Schwimmbecken. Er habe sich um eine „schöne Fassade bemüht“, betont er. Die Läden hätte er nicht machen müssen, aber „ich wollte damit die Altstadt beleben, dass sich was rührt“. Der Pool beeinträchtige in keiner Weise die Öffentlichkeit. Kurz: „Ich wollte es wirklich schön hinbringen!“

Doch dann kam eine Baukontrolle, die – laut Bauamt – zum Ergebnis kam, dass „abweichend von der Baugenehmigung gebaut wurde. Die Arbeiten wurden daraufhin von der Bauaufsichtsbehörde eingestellt.“ Konkret stellten die städtischen Bauaufseher unter anderem fest, dass sich das Schwimmbecken, „das nach Osten verschoben wurde, mindestens zur Hälfte im Außenbereich befindet“. Zudem sei eine vorhandene Stützmauer an der Ostseite des Grundstücks abgebrochen und durch eine neue ersetzt worden, die jedoch „um zirka 3,5 Meter Richtung Osten in den Außenbereich verschoben und seitlich um die jeweilige Ecke geführt“ wurde. Auch die Stützwand zur nördlichen Nachbargrenze sei „in den Außenbereich verlängert“ worden. Überhaupt seien „für die genannten baulichen Anlagen wie die Stützwände an der Ostseite, der Nordseite und der Stützwand im Verlauf der Tiefgarage und dem Schwimmbecken Geländeveränderungen vorgenommen und der Hang im Osten aufgefüllt worden“. Für das Bauamt ließ dies alles nur einen Schluss zu: Rückbau. Und: „Das ursprüngliche, natürliche Gelände am Hang muss wiederhergestellt werden.“

Der Bauausschuss war einstimmig derselben Meinung. Dies sei ein „ganz empfindlicher Bereich“, erklärte Stadträtin Gertrud Schmidt-Podolsky (CSU). Deshalb halte sie es für ausgeschlossen, den aktuellen Bau „nachträglich zu genehmigen“. Sören Schneider (SPD) gab zu, beim Lesen des Sachverhalts nicht gewusst zu haben, ob er lachen, weinen oder sich wundern solle. Vor allem aber frage er sich: „Wie kann so was passieren?“

Der Bauherr ist ratlos

Konstantin Glück ist ebenfalls ratlos. Er fragt: „Was soll ich zurückbauen?“ Wo genau nun die Grenze zwischen Außen- und Innenbereich verlaufe, sei weder ihm, noch seinem Architekten klar gewesen. Und, nur zum Vergleich: Die benachbarte Koschade-Klinik geht 3,50 Meter tiefer in den Hang. „Die“, sagt Glück, „ist ganz weit draußen, und ich bin ganz weit drin!“

Das grundsätzliche Problem, sagt Glück, ist einfach, dass man „ein für alle Mal festlegen sollte: Was ist Innenbereich, und was ist Außenbereich?“ Auch ein Freiflächengestaltungsplan, wie ihn beispielsweise die Stadt München hat, könnte Bauherren in der Altstadt helfen. So aber sei es zum Verzweifeln: „Ich war drei Mal im Bauamt! Immer wieder sollte ich etwas nachreichen, dann hab ich ein halbes Jahr nix gehört, dann sollte ich wieder nachreichen.“ Die Arbeit, schimpft Glück, „hätte ich mir sparen können! Das ist ja wie bei Asterix und Obelix!“

Zur Erklärung: Die beiden Gallier müssen in der Folge „Asterix erobert Rom“ eine besondere Aufgabe bewältigen: Sie müssen sich im „Haus, das Verrückte macht“ den Passierschein A38 besorgen. Was anfangs nur als „verwaltungstechnische Formalität“ erscheint, entpuppt sich aber als Unterfangen, das sogar die beiden Comic-Helden in den Wahnsinn zu treiben droht.

So wie Asterix und Obelix aber am Ende einen guten Weg finden, mit der Bürokratie klarzukommen, so hofft nun auch Konstantin Glück auf eine Lösung. Denn klar ist auch für ihn: „Die Böschungskante bleibt!“ Wo genau die nun aber verläuft, soll ein gemeinsamer Ortstermin mit dem Bauamt klären.