Schweißperlen am Beckenrand

Das neue Dachauer Hallenbad nimmt immer mehr Gestalt an, die beeindruckende Dachkonstruktion lässt die Dimensionen des Gebäudes mittlerweile erahnen. Doch die schöne Architektur hat ihren Preis. Die CSU unkt bereits von Kosten von jenseits der 25 Millionen Euro.

+ Schön, aber teuer: Die Stadt Dachau leistet sich ein schickes Hallenbad. © Norbert Habschied

Neues Hallenbad wird später fertig

CSU Dachau befürchtet Baukosten über 25 Millionen Euro

Sauna wird womöglich nicht gebaut

Dachau – Das Dachauer Hallenbad hat vor wenigen Wochen seinen 48. Geburtstag gefeiert. Rechtzeitig zu den Olympischen Spielen in München wurde der topmoderne Bau fertig, nach nur neun Monaten Bauzeit. Angeblich sollen sogar die olympischen Schwimmer das Becken der Großen Kreisstadt genutzt haben, um sich für die Wettkämpfe fit zu machen.

Ob das neue Hallenbad auch 48 Jahre stehen wird, ist fraglich. Sicher ist, dass eine Bauzeit von neun Monaten nicht mehr zu schaffen ist. Immerhin: Zuletzt lagen die Bauarbeiten im Plan, „der aktuelle Bauzeitenplan lässt eine Fertigstellung Ende 2021 als möglich erscheinen“, erklärt Robert Haimerl, Werkdirektor der Stadtwerke.

Tatsächlich steht der Rohbau mittlerweile, die hölzerne Dachwelle ist montiert. Im Keller wurde bereits die Wasseraufbereitungs- und Lüftungsanlage installiert. Die nächsten Schritte sind nun die Montage der Glaskonstruktion am Dach, die für das Innenlicht sorgen soll, und anschließend die Dachdecker- und Fassadenarbeiten. Wenn das Gebäude daraufhin dicht ist, stehen Haimerl zufolge Innenausbau, Trockenbau, Estrich- und Fliesenlegerarbeiten, der Einbau der Garderobe und des Kassensystems sowie restliche Elektrikerarbeiten an. „Da haben wir noch einiges vor uns“, so der Stadtwerke-Chef.

Das Problem an der Dauer-Baustelle Hallenbad: „Die Komplexität des Bauvorhabens.“ Haimerl zufolge führt diese nämlich dazu, dass die Planungen und Abstimmungen mit dem Prüfstatiker „sehr zeitaufwändig“ seien und es – wenn es bei nur einem der vielen Gewerke hake – „gleich zu einer Verschiebung der Fertigstellung“ kommen könne.

Kostenberechnungen zu optimistisch?

Die Kritik einiger Stadträte an den Verzögerungen wollten daher zuletzt weder die Stadt-Verantwortlichen in Person von Oberbürgermeister Florian Hartmann, noch die Stadtwerke so stehen lassen. Klar, laut ursprünglichen Planungen müsste das Bad längst fertig sein und sollte nicht mehr als 19,4 Millionen Euro gekostet haben. Doch Haimerl betont: „Die Konstruktion ist nicht entstanden, weil der Werkleiter es so wollte. Das war der Vorschlag des Architekten, der mit großer Mehrheit vom Stadtrat angenommen wurde.“ Die Kostenberechnungen dieses Vorschlags seien seiner Meinung nach von Anfang an „wohl zu optimistisch“ gewesen. Überhaupt, so betont der Werkleiter: „Werkleiter bauen immer lieber kostengünstig.“

Stadtrat Winter: „Zum Teil mangelhafte Ausführung“

Stadtrat Norbert Winter, dessen CSU zum Zeitpunkt des Hallenbadbeschlusses noch die größte Fraktion im Stadtrat stellte und die die Planungen befürwortete, hat nun aber angesichts des Baufortschritts, der „zum Teil mangelhaften Ausführung“ und der „ausufernden Kosten Schweißperlen auf der Stirn“. Winter beruft sich bei seiner Kostenanalyse auf „böse Zungen“, die behaupteten, die „Baukosten werden sich bei zirka 25 Millionen Euro einpendeln“. Inzwischen aber, so Winter, „bestehen berechtigte Zweifel, ob diese Summe ausreichend sein wird“.

Haimerl will sich auf die Zahlenspiele Winters nicht einlassen, er könne sie „in der Form aktuell nicht bestätigen“. Dennoch muss er einräumen: „Jede Änderung im geplanten Bauablauf beziehungsweise geplanten Bauzeitenterminplan führt zu Mehrkosten.“ Die Kostensteigerung um 2,8 Millionen Euro auf zuletzt geschätzte 22,2 Millionen Euro – so hatte es Haimerl Anfang 2019 noch berichtet – sei heutzutage keine Seltenheit: „Wir sind nicht das einzige Bauprojekt, das teurer wird.“ Der Parkplatz der KZ-Gedenkstätte etwa verteuerte sich am Ende ebenfalls um 27 Prozent (wir berichteten).

Ob angesichts der reinen Hallenbad-Kosten in Kombination mit coronabedingt knapper werdenden Haushaltsmitteln der Bau des geplanten Saunabereichs noch drin ist, scheint derzeit fraglich. Laut Stadtratsbeschluss wird die Saunalandschaft erst gebaut, wenn das alte Hallenbad abgerissen, eventuelle Altlasten des Gebäudes entsorgt sind und der Stadtrat den Bau der Sauna in einem eigenen Beschluss noch einmal bestätigt.

Wie dieser Beschluss ausgehen könnte, mag Haimerl nicht vorhersagen: „Ich glaube mittlerweile gar nix mehr. Ich fahre nur noch auf Sicht.“ Dass ein Saunabereich laut Haimerl grundsätzlich „die wirtschaftlichste Veranstaltung“ eines Bäderbetriebs ist, will er dann aber doch festhalten. Zumal die geplante Dachauer Saunalandschaft weitum die größte und schönste wäre...

+ Die Wasserpumpe im Keller ist bereits installiert. © Norbert Habschied

Rubriklistenbild: © Norbert Habschied