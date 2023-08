Schweres Gerät für Prevalje - Dachauer THW hilft in Slowenien beim Brückenbau mit

Von: Thomas Zimmerly

Auf nach Prevalje: Christoph Schultes, Matteo Hoppe und Ortsbeauftragter Christian Weber (von links), der die beiden Kollegen verabschiedete und gutes Gelingen wünschte. © thw

Das Dachauer THW hilft in Slowenien beim Brückenbau mit. Anfang kommender Woche sollen die Einsatzkräfte von frischen Kollegen aus Dachau abgelöst werden.

Dachau/Prevalje – Die ikonischen Bilder von den vom Fluss Mieß in der Ortschaft Prevalje mitgerissenen Häusern gingen dieser Tage um die Welt. Slowenien kämpft mit den schwersten Überschwemmungen in seiner Geschichte, so hießen die Schlagzeilen dazu. Aus dem Bundesinnenministerium erging nun der Ruf nach Dachau: THW, bitte helfen!

Und das macht der Ortsverband – wie zahlreiche deutsche Kollegen von anderen Technischen Hilfswerken auch. Heute Früh machen sich mit Christoph Schultes und Matteo Hoppe zwei Kameraden mit schwerem Gerät auf nach Prevalje, das im Norden Sloweniens nur wenige Kilometer hinter der österreichischen Grenze liegt. Am Freitagabend werden sie am Unglücksort erwartet. Ihre momentane Aufgabe ist diffizil: der Aufbau von Brücken.

THW Dachau hilft in Slowenien nach Überschwemmungen: „Die Lage ist vergleichbar mit dem Ahrtal“

„Die Lage ist vergleichbar mit dem Ahrtal“, sagt THW-Pressesprecher Sven Langer, dessen Leute bei der Hochwasser-Katastrophe 2021 in Rheinland-Pfalz zur Stelle waren und von dort mit reichlich Erfahrungen in die Heimat zurückkehrten.

Mit einem Wechsellader mit Kran und Ladeboden sowie einem Kompressor soll das THW Dachau nun mithelfen, eine Behelfsbrücke im Baukastensystem zu errichten. „Es handelt sich um vorgefertigte Teile aus Holz und Stahl. Wenn notwendig, kann alles geteert werden“, so Langer. Gemeinsam mit Spezialteams sowie Fachleuten für Brückenbau soll alles bis Montag oder Dienstag fertig sein.

Anfang kommender Woche sollen Schultes und Hoppe von frischen Kollegen aus Dachau abgelöst werden. Steht die Brücke dann, kann es gut sein, dass der Ortsverband noch für weitere Aufgaben gebraucht wird, „wobei wir noch nicht wissen, was noch alles auf uns zu kommt“, so Sven Langer.